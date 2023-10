4ª temporada de "The Umbrella Academy" estreia em 2024 | A TARDE

A quarta temporada de "The Umbrella Academy" vai estrear em 2024. Neste domingo, 1º, a Netflix celebrou o aniversário dos irmãos Hargreeves com uma postagem nas redes sociais.

>>> De "Elite" a "Lupin": Saiba o que estreia em outubro na Netflix

Assista ao vídeo:

BOM DIA SÓ PRA QUEM SABE O QUE ACONTECEU EM 1/10/1989! Parabéns, Brellies!!! 🎉 Ah, a 4ª e última temporada de The Umbrella Academy chega em 2024. pic.twitter.com/XBCPpLzUCU — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 1, 2023

Com três temporadas lançadas, The Umbrella Academy acompanha as desventuras de uma família desajustada de super-heróis interpretados por Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda e Aidan Gallagher.



A série está disponível na Netflix. Todas as temporadas têm 10 episódios de duração. A última, que ainda não tem uma data definida para estrear, terá seis capítulos.