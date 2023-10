De "Elite" a "Lupin": Saiba o que estreia em outubro na Netflix

A lista de lançamentos da Netflix para outubro de 2023 foi divulgada pela plataforma na quarta-feira, 27. Entre os destaques, estão a terceira parte de "Lupin", a nova temporada de "Elite" e a estreia de "A Queda da Casa de Usher", série de Mike Flanagan, que adapta uma obra de Edgar Allan Poe.

Confira a lista completa:



SÉRIES

Lupin: Parte 3 (5/10/2023)





A mídia e a polícia atormentam Claire e Raoul. Assane faz de tudo para proteger os dois, mesmo em fuga e de longe, mas antigos inimigos vão atrapalhar seus planos.

Elite: Temporada 7 (20/10/2023)





Omar está de volta, Iván está com o coração partido e Isadora enfrenta sua perigosa família. Será que os alunos de Las Encinas podem confiar um no outro?

A Queda da Casa de Usher (12/10/2023)





Para proteger o patrimônio e o futuro, dois irmãos implacáveis fundam uma dinastia que começa a desmoronar com a morte misteriosa de cada um dos herdeiros.

Big Mouth: Temporada 7 (20/10/2023)

Prestes a começar o ensino médio, a turminha de Big Mouth encara a ansiedade de mudar de escola e conhecer pessoas novas.

Virei Vampira (17/10/2023)

Em seu aniversário de 13 anos, Carmie descobre que é metade humana, metade vampira. E esses poderes sobrenaturais deixam a vida na escola ainda mais complicada.

Strong Girl Nam-soon (7/10/2023)

A força sobre-humana de uma jovem é colocada à prova quando ela volta à Coreia em busca de sua família biológica e se envolve em um caso de tráfico de drogas.

Doona! (20/10/2023)

Enquanto lida com os altos e baixos da vida universitária, um jovem precisa se acostumar com a nova colega de república: uma linda ex-estrela do K-pop.

D1ÁR10S: Temporada 2 (10/10/2023)

Começa um novo ano escolar, e a turma muda de classe. Com os sentimentos e relacionamentos à prova, será que eles vão continuar juntos?

Seria Cômico Se Não Fosse Trágico: Temporada 2 (10/10/2023)

Luzes, câmera, ação! A competição de comédia misturada com drama está de volta. Quem será que vai vencer desta vez?

Pacto de Silêncio (11/10/2023)

Uma influenciadora digital mergulha de cabeça na vida de quatro mulheres, movida pelo desejo de descobrir a verdade sobre seu nascimento... e de se vingar.

True Blood: Temporada 1 (11/10/2023)

Em um mundo onde vampiros e humanos convivem, a vida de uma garçonete telepata vira de cabeça para baixo depois que ela conhece um estranho no trabalho.

FILMES

O Lado Bom de Ser Traída (Em breve)

Nesta adaptação do romance de Sue Hecker, uma contadora traída pelo noivo vive um novo despertar sexual, que pode ter consequências perigosas.

Jogo Justo (6/10/2023)





Uma promoção inesperada leva o relacionamento de um casal ao limite, ameaçando muito mais do que o recente noivado deles.

Máfia da Dor (27/10/2023)

Um novo emprego como vendedora farmacêutica poderia resolver todos os problemas financeiros da família dela. Mas esse sonho pode custar caro. Com Emily Blunt e Chris Evans.

A Bailarina (6/10/2023)

Sofrendo com a morte da melhor amiga após não conseguir protegê-la, uma antiga guarda-costas vai fazer de tudo para realizar seu último pedido: vingança.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Beckham (4/10/2023)





Com imagens inéditas, esta série documental acompanha a carreira meteórica de David Beckham, da origem humilde ao estrelato no futebol.

Big Vape (11/10/2023)

Nesta série documental, uma startup de cigarros eletrônicos cresce exponencialmente, mas vê seu sucesso virar fumaça depois de uma epidemia.

O Diabo no Tribunal (17/10/2023)

Possessão, exorcismos, assassinatos. Este filme retrata a primeira e única vez em que "possessão demoníaca" foi uma alegação em um tribunal dos EUA.

Nova York Contra John Gotti (24/10/2023)

Este documentário dos criadores de Nova York Contra a Máfia mostra os dois lados da batalha do FBI para derrubar o mafioso John Gotti.

REALITY SHOWS

Ilhados com a Sogra (9/10/2023)





Em busca de um prêmio que pode mudar suas vidas, vários casais embarcam em uma jornada para um lugar paradisíaco e enfrentam desafios com a ajuda da sogra.

Sobrevivendo ao Paraíso (20/10/2023)

Um novo reality viciante de competição.

ANIME

Pluto (26/10/2023)





Os sete robôs mais avançados do mundo e seus aliados humanos são assassinados um a um, e o inspetor Gesicht percebe que também corre perigo.

JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind (1/10/2023)

Em Nápoles, Itália, o possível filho de Dio, o arqui-inimigo da família Joestar, sonha em se tornar um Gang-strela para acabar com a máfia.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Bebê Oggy: Temporada 3 (6/10/2023)



Um gatinho gentil e curioso espalha alegria e travessuras por onde passa. Miau!

Poder de Princesa: Temporada 2 (23/10/2023)

Diante de um desafio nos Fruti-reinos, essas princesas correm para ajudar umas às outras. Afinal, alguns problemas são grandes demais para uma princesa só!

Sonic 2: O Filme (1/10/2023)

Sonic quer virar um herói, então decide unir forças com Tails para impedir que o Dr. Robotnik e Knuckles ponham as mãos em uma poderosa esmeralda.

Liga da Justiça: Temporada 1 (24/10/2023)

Nesta série de animação, Superman, Batman, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Caçador de Marte e Mulher-Gavião lutam contra o crime na Liga da Justiça.