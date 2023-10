"A Freira 2" já tem data para chegar no streaming | A TARDE

"A Freira 2", que está em cartaz nos cinemas brasileiros, já tem data para chegar ao HBO Max: 27 de outubro de 2023.

O novo capítulo da franquia iniciada com "Invocação do Mal" em 2013 estreou no início de setembro e já faturou US$ 231 milhões pelo mundo, ultrapassando "Sobrenatural: A Porta Vermelha" - que conseguiu US$188.4 milhões - como o terror mais lucrativo do ano.



Além disso, o filme integra a lista das cinco maiores bilheterias do final de semana nos Estados Unidos, com US$4,675. O outro longa de terror do momento, "Jogos Mortais X", também está na lista. O décimo filme da franquia registrou US$18 milhões.



Além de ir para o HBO Max, após um prazo de exclusividade, A Freira 2 também pode entrar no catálogo da Amazon Prime Video, onde o primeiro filme está disponível para assinantes.