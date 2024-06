Advogada de Mahershala Ali critica atraso das filmagens de “Blade”

Mahershala Ali é o protagonista de “Blade” - Foto: Divulgação

A produção de “Blade”, anunciado em 2019, se tornou uma das mais complicadas do MCU. Depois da demissão do diretor Yann Demange (“White Boy Rick”), que comandaria o projeto, a advogada do protagonista Mahershala Ali, Shelby Weiser, criticou o atraso nas filmagens.

>>> “Blade”: Entenda confusão em torno da demissão do diretor

“Esse acordo [para Ali estrelar Blade] foi feito em 2019 e eles ainda não filmaram, o que é a coisa mais maluca da minha experiência profissional”, disse Weiser, em entrevista ao The Hollywood Reporter.

A crítica acontece após a demissão de Demange, que se deu por problemas de relacionamento dele com Ali. Conforme noticiou o Comicbook, a newsletter do jornalista Jeff Sneider trouxe fontes que revelaram um sentimento de frustração de Ali com o diretor. Mesmo que fosse talentoso, o cineasta é, supostamente, difícil de trabalhar junto.

O elenco de “Blade” conta ainda com Mia Goth (“Pearl”). O filme segue sem um novo diretor e a estreia está marcada para 7 de novembro de 2025.