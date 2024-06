“Blade”: Entenda confusão em torno da demissão do diretor

Motivo da demissão do diretor era uma incógnita - Foto: Divulgação

O reboot de “Blade”, anunciado em 2019, se tornou um dos projetos mais conturbados do MCU. A pandemia fez a produção atrasar e, para piorar, a demissão do diretor Yann Demange (“White Boy Rick”), que comandaria o projeto, parece ter tornado tudo ainda mais difícil.

O motivo da demissão era uma incógnita até vir à tona que a decisão ocorreu por dificuldades de Demange para lidar com o astro do filme, Mahershala Ali (“Moonlight: Sob a Luz do Luar”).

Conforme noticiou o Comicbook, a newsletter do jornalista Jeff Sneider trouxe fontes que revelaram um sentimento de frustração de Ali com o diretor. Mesmo que fosse talentoso, o cineasta é, supostamente, difícil de trabalhar junto.

Além de Mahershala Ali, o elenco de “Blade” conta ainda com Mia Goth (“Pearl”). O filme segue sem um novo diretor e a estreia está marcada para 7 de novembro de 2025.