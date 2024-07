Agora vai? Produção de ‘Blade’ já tem data para começar

Além das várias trocas de roteiristas, o filme perdeu o seu diretor recentemente - Foto: Divulgação

Depois de diversos problemas, parece que a produção de ‘Blade’ vai, finalmente, começar. A nova versão do roteiro escrita por Eric Pearson teria agradado a todas as partes, incluindo Kevin Feige e o protagonista Mahershala Ali, e uma data para o início da produção teria sido marcada para 1º de novembro, segundo o World of Reel.

Pearson é a sexta pessoa a refazer o texto do longa. Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo e Nic Pizzolatto cuidaram do roteiro anteriormente.

Além das várias trocas de roteiristas, o filme perdeu o seu diretor, pela segunda vez durante o desenvolvimento do projeto, quando Yann Demange deixou o posto por conflitos criativos com o astro Mahershala Ali.

Se a nova versão do roteiro for aprovada, o Marvel Studios deve intensificar a procura por outro cineasta disposto a encarar o desafio de trazer Blade às telas.

Caso não haja mais alguma mudança, a estreia está marcada para 7 de novembro de 2025.