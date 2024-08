‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, ganha destaque internacional

‘Ainda Estou Aqui’ se passa no Brasil em 1970 - Foto: Divulgação

Novo filme do diretor Walter Salles (‘Central do Brasil’), ‘Ainda Estou Aqui’ foi selecionado para a competição oficial do Festival de Cinema de Veneza de 2024 e irá concorrer ao Leão de Ouro. O Festival de Toronto também confirmou a exibição do longa.

A trama é inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da sua família.

Leia a sinopse de ‘Ainda Estou Aqui’:

“‘Ainda Estou Aqui’ se passa no Brasil em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido”.

Fernanda Torres e Selton Mello protagonizam o filme, que conta com a participação especial de Fernanda Montenegro. A produção marca a terceira parceria entre Salles e Torres, que estiveram juntos em ‘Terra Estrangeira’ (1995) e ‘O Primeiro Dia’ (1998), e o reencontro de Montenegro com o diretor, com quem trabalhou no premiado ‘Central do Brasil’ (1998).

Além disso, ‘Ainda Estou Aqui’ marca a terceira presença de Walter Salles no festival de cinema mais antigo do mundo. Ele esteve na Itália em 2001 para a estreia de “Abril Despedaçado” e retornou oito anos depois, em 2009, para receber o prêmio Robert Bresson pelo conjunto da sua obra.

O Festival de Veneza começa no dia 28 de agosto e vai até 7 de setembro. Já o Festival de Toronto está marcado para acontecer entre os dias 5 e 15 de setembro. Saiba onde e quando acontecem os próximos festivais de cinema.