Filme com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres disputará Leão de Ouro em Veneza

Mãe e filha nos bastidores do longa - Foto: Reprodução

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, irá disputar o principal prêmio do Festival de Cinema de Veneza, o Leão de Ouro. O evento divulgou nesta terça-feira, 23, a lista de filmes selecionados.

>>> Brasileiro que trabalhou em 'Deadpool & Wolverine' dá spoiler: "Vai dar o que falar"

A produção original do Globoplay é um longa-metragem inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a história de sua mãe, Eunice Paiva. As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres interpretarão Eunice em diferentes fases da vida, enquanto Selton Mello assumirá o papel de Rubens Paiva, marido de Eunice. O filme também foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF).

Em Veneza, "Ainda Estou Aqui" enfrentará uma forte concorrência na disputa pelo Leão de Ouro. Entre os competidores estão "Queer", o novo longa de Luca Guadagnino ("Rivais" e "Me Chame Pelo Seu Nome"), "Coringa: Delírio a Dois" e "The Room Next Door", filme em inglês de Pedro Almodóvar. Outro destaque é o aguardado "Babygirl", estrelado por Nicole Kidman e Antonio Banderas.

O Festival de Veneza ocorrerá entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. O evento será inaugurado com a exibição de "Os Fantasmas Ainda se Divertem" (sequência do clássico de Tim Burton) e encerrado com "L'orto Americano", do cineasta italiano Pupi Avati.