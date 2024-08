Brasileiro que trabalhou em 'Deadpool & Wolverine' dá spoiler: "Vai dar o que falar"

Deadpool & Wolverine será o primeiro do anti-herói após a aquisição da Fox pela Disney - Foto: Divulgação

'Deadpool & Wolverine' promete ser uma das maiores estreias do cinema em 2024. O filme, primeiro do anti-herói após a aquisição da Fox pela Disney , vai se passar na cronologia oficial do MCU. Os trailers divulgados até agora revelaram diversas interações entre os personagens-título e também muita ação, piadas, cenários distópicos e bastante uso de efeitos visuais (imagens geradas por computação gráfica - CGI no termo em inglês), que foram feitos por uma equipe que conta com brasileiros.

>>>> Hugh Jackman revela porque decidiu voltar a ser o Wolverine

>>> Ryan Reynolds relembra perrengues para fazer ‘Deadpool’

Um deles é Maurício de Oliveira, que atua como Supervisor de Composição, profissional responsável pela última etapa dentro da produção dos efeitos visuais de um filme ou série. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele, que atualmente trabalha na Industrial Light & Magic (ILM) - uma das maiores e mais importantes empresas de VFX do mundo fundada por George Lucas, criador de "Star Wars"- contou que entrou para o projeto no último mês de produção. “A experiência de trabalhar em uma produção como ‘Deadpool & Wolverine’ é sempre desafiadora, mas muito gratificante”, destacou.

Ele disse que a expectativa para o longa em termos de efeitos visuais é grande, e por isso, atenção aos detalhes precisa ser “altíssima”. “No entanto, é um trabalho em equipe, onde muitos departamentos colaboram para que o resultado final seja excelente. O que torna o processo todo prazeroso e divertido são as pessoas; devo dizer que toda a equipe, desde supervisores e produtores até demais artistas de efeitos visuais, é composta por pessoas fantásticas, extremamente competentes e que criam um ambiente propício para que o melhor trabalho seja executado”, continuou.

Deadpool & Wolverine tem estreia marcada no Brasil para 25 de julho | Foto: Divulgação

Segundo Maurício de Oliveira, o público pode esperar bastante ação. “Das cenas e sequências que eu vi - porque foram as que trabalhamos aqui na ILM e, portanto, são as que temos acesso -, o público pode esperar muita ação e cenas divertidíssimas. Deadpool e Wolverine é uma combinação excelente e que, com certeza, vai dar muito o que falar”.



O profissional de VFX deu mais detalhes sobre como funciona o trabalho de efeitos visuais. Ele disse que não teve a oportunidade de interagir com o elenco ou com o diretor Shawn Levy ("Projeto Adam") porque “quando o material chega para a pós-produção, significa que o filme já foi rodado”.

“O Supervisor de Efeitos do filme acompanha as gravações e ele, sim, tem contato direto com a direção no set de filmagem. Durante o trabalho de pós-produção, é o Supervisor de Efeitos, junto da Produção Executiva e dos Supervisores de departamento, que apresentam os shots em reuniões semanais ao Supervisor de Efeitos geral do filme e ao diretor. Os artistas de efeitos, de forma geral, acabam não tendo esse contato tão próximo em produções grandes como essa”, explicou.

Marvel virou inimiga dos efeitos visuais?

Série She-Hulk foi criticada devido ao CGI | Foto: Reprodução | Disney+

O Marvel Studios vem sendo criticado por uma parcela significativa do público devido aos efeitos visuais de alguns filmes e séries - como "She-Hulk", "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", entre outros - lançados recentemente. Sobre isso, Maurício afirmou que o público tem direito de gostar ou não de algo que pagou para consumir e pontuou que as críticas são sempre bem-vindas.



“E nós, artistas visuais, lidamos com elas todos os dias na nossa profissão. O público em geral não imagina, mas é prática comum apresentarmos diariamente aos nossos supervisores a evolução do nosso trabalho. Nessas apresentações, que chamamos de ‘dailies’, justamente porque acontecem diariamente, recebemos feedbacks e anotações sobre o que devemos corrigir, melhorar, arrumar, etc., para que no dia seguinte seja reavaliado”, detalhou.

O artista ressaltou que esse processo se repete até que o trabalho esteja apto para ser apresentado ao Supervisor de Efeitos do cliente, que mais uma vez dará notas e reiniciará o processo. E só quando esse supervisor estiver satisfeito, ele apresentará o resultado para o estúdio e o diretor, que assistirão ao trabalho executado e darão o feedback deles, reiniciando novamente o processo.

“Portanto, lidar com críticas não é novidade para nós; é parte do nosso processo. Do ponto de vista dos artistas de efeitos visuais, posso dizer que fazemos o melhor que podemos com o tempo e as ferramentas que possuímos. Nosso mercado possui uma mão-de-obra extremamente qualificada, mas fatores como prazo e orçamento sempre irão definir a qualidade final do que é visto nas telas”, seguiu.

Outro fator importante é a quantidade de ‘camadas’ de aprovação dentro das etapas de pós-produção. Quanto menos etapas e mais direta e clara a comunicação com diretor e estúdio, mais assertivo, veloz e eficiente o processo se torna, tanto criativamente quanto financeiramente. Maurício de Oliveira - artista visual

Maurício de Oliveira atua como Supervisor de Composição | Foto: Arquivo Pessoal

Na oportunidade, o artista visual teceu críticas a um discurso que vem ganhando força e que foi aderido recentemente por Christopher Nolan, diretor de "Oppenheimer", e que tem contribuído para uma certa “vilanização” do CGI.



>>> Saiba quanto Christopher Nolan já lucrou com ‘Oppenheimer’

“Infelizmente, temos visto ultimamente um discurso muito pejorativo em relação aos efeitos visuais, no qual alguns diretores e estúdios insistem em dizer que seus filmes não possuem efeitos visuais, quando na verdade, a quantidade de artistas visuais envolvidos em praticamente todas as produções de entretenimento é a maior já vista na história do audiovisual”, afirmou.

Currículo extenso

Além de Deadpool & Wolverine, Maurício de Oliveira já trabalhou em diversos outros projetos, entre os quais se destacam "Lost in Space", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Foundation", "The Nevers", "Avatar: The Last Airbender" e "Star Trek: Discovery", série vencedora de um Emmy de efeitos visuais, pelo qual ele recebeu um certificado de reconhecimento pela sua contribuição no projeto.

Em 2023, ele passou a trabalhar na Industrial Light & Magic, onde atua atualmente como artista sênior de composição. Entre os projetos em que já trabalhou na empresa estão "Percy Jackson and the Olympians", "Twisters" - continuação do famoso filme de 1996 - e, claro, Deadpool & Wolverine, que tem estreia marcada no Brasil para 25 de julho.

Assista ao trailer de "Deadpool & Wolverine":