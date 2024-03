Saiba quanto Christopher Nolan já lucrou com “Oppenheimer” | A TARDE

O cineasta britânico Christopher Nolan está lucrando alto com “Oppenheimer”. Além de estar bem próximo de sair da cerimônia do Oscar com ao menos duas estatuetas (Melhor Diretor e Melhor Filme), o longa está prestes a bater US$ 1 bilhão de bilheteria, e junto com o filme, o diretor também embolsou uma bolada.

Nolan lucrou, segundo a Forbes, US$ 72 milhões com seu filme. De acordo com o agente, “no momento, ele é a maior estrela da indústria no mundo todo”. O lucro vem tanto da bilheteria quanto do aluguel e distribuição do longa e até do licenciamento da marca. O valor sem os descontos de impostos ultrapassaria US$ 80 milhões.



Oppenheimer arrecadou mais de US$950 milhões nas bilheterias mundiais, e foi indicado a 13 estatuetas do Oscar 2024, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator.



O filme está atualmente disponível para streaming no NOW, e para aluguel e compra em plataformas como Apple TV+, Claro Vídeo, Prime Video e Google Play.