“Oppenheimer” vai levar tudo no Oscar? Especialistas analisam | A TARDE

A maior premiação do mundo do cinema, o Oscar, chega à sua 96ª edição neste domingo, 10. Com apresentação de Jimmy Kimmel, a cerimônia de 2024 vai acontecer em Los Angeles, nos Estados Unidos, e vai consagrar as melhores produções cinematográficas do ano anterior.

Em preparação para a grande noite, o Cineinsite e o A TARDE Play conversaram com o jornalista e crítico de cinema do Jornal A TARDE, Rafael Carvalho, e com o criador de conteúdo digital voltado para a filmes e séries, John Sales, do perfil Maratonize. Eles revelaram suas apostas para algumas das principais categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Ator e Melhor Atriz.

Roteiro Original e Adaptado

Na categoria de Roteiro Original, a aposta da dupla é “Anatomia de uma Queda”, que concorre com “Os Rejeitados”, “Maestro”, “Segredos de um Escândalo” e “Vidas Passadas”.

“O meu maior palpite é Anatomia de uma Queda. Eu amei. É um filme de tribunal longo e, normalmente, filmes de tribunal acabam sendo meio mornos em alguns momentos, mas esse é muito diferente. Ele tem mais de duas horas e a gente fica preso do início ao fim”, disse John. Rafael concorda, mas acredita que essa seja a única categoria na qual o filme vai ganhar.



Para Roteiro Adaptado, os especialistas apostam em “Pobres Criaturas”. Os outros indicados são “Ficção Americana”, “Barbie”, “Oppenheimer” e “Zona de Interesse”. “Pobres Criaturas poderia fazer frente aos principais. Acho também que esse será um dos poucos prêmios que ele vai levar”, pontuou o jornalista.

Rafael e John abordaram a polêmica sobre “Barbie” ter sido indicado na categoria nesta categoria. “A gente sempre fica nessa dúvida. Eu acho um roteiro muito bem feito, mas acho que Barbie não tem muita chance nesse Oscar”, disse John. Rafael complementou: “Eu acho que Barbie é um filme que foi divisivo, tem uma série de questões e discussões. Ao mesmo tempo que trouxe muitos debates”.



Ator e Atriz Coadjuvante



Na edição deste ano, a categoria de Ator Coadjuvante conta com as seguintes indicações: Sterling K. Brown, por “American Fiction”; Robert De Niro, por “Assassinos da Lua das Flores”; Robert Downey Jr., por “Oppenheimer”; Ryan Gosling, por “Barbie”; e Mark Ruffalo, por “Pobres Criaturas”.

Essa é a categoria que já está cantada há muito tempo, que é o Robert Downey Jr., por Oppenheimer. Ele levou todos os outros prêmios e realmente ele está muito bem. Eu acho que é muito merecido também. A gente desmistifica aquela imagem do Homem de Ferro. John Sales, Criador de conteúdo digital

Rafael Carvalho revelou que gosta do nome de Ryan Gosling. “Acho que o ator foi feito para esse personagem. Mas não pode ganhar, né? Imagina, o filme da Barbie e ganha o Ken”, brincou.



Para Atriz Coadjuvante disputam Emily Blunt, de “Oppenheimer”; Danielle Brooks, de “A Cor Púrpura”; America Ferrera, de “Barbie”; Jodie Foster, de “NYAD”; e a Da'Vine Joy Randolph, de “Os Rejeitados”.



De acordo com o crítico de cinema, “esse é o prêmio mais certeiro que tem”. “Ninguém da lista ganhou qualquer outro prêmio além de Da'Vine Joy Randolph”, enfatizou.



Em relação ao nome de America Ferrera, John disse que não deveria integrar a lista. “Desculpa aí, pessoal, mas eu acho que a maioria das pessoas concordam comigo. Eu não vejo muito sentido em ela estar aqui, sendo que teve várias outras atrizes coadjuvantes que tiveram destaque neste ano”.



Ator e Atriz



Disputam a estatueta de Melhor Atriz Annette Bening, por “NYAD”; Lily Gladstone, por “Assassinos da Lua das Flores”; Sandra Hüller, por “Anatomia de uma Queda”; Carey Mulligan, por “Maestro”; e Emma Stone, por “Pobres Criaturas”.



Nesta categoria, John Sales afirmou que o seu coração está com Emma Stone. “Eu já gostava da atriz, mas acho Pobres Criaturas muito diferente de tudo que ele já entregou. É um filme muito estranho, muito peculiar, e ela entregou um papel intenso. Eu torço por ela”, enfatizou.



Já Rafael aposta em Sandra Hüller. “Eu acho essa uma das melhores categorias. Eu gosto muito da Sandra Hüller, acho muito boa a entrega dela, o texto do filme”.



A lista de indicados para Melhor Ator conta com Bradley Cooper, por “Maestro”; Colman Domingo, por “Rustin”; Paul Giamatti, por “Os Rejeitados”; Cillian Murphy, por “Oppenheimer”; e Jeffrey Wright, por “Ficção Americana”.



“O Cillian Murphy merece. É a primeira indicação dele ao Oscar. Eu sou fã dele desde Peaky Blinders porque eu sou apaixonado pela série”, apostou John. Rafael aproveitou para citar o Paul Giamatti. “Eu gosto demais dele. A atuação de Giamatti não é de excessos”.



Melhor Direção



A estatueta de Melhor Direção está sendo disputada por cinco pessoas: Justine Triet, por “Anatomia de uma Queda”; Martin Scorsese, por “Assassinos da Lua das Flores”; Christopher Nolan, por “Oppenheimer”; Yorgos Lanthimos, por “Pobres Criaturas”; e Jonathan Glazer, por “A Zona de Interesse”.



Segundo a dupla, chegou a hora de Nolan.

Eu não sou um dos maiores fãs de Oppenheimer. Acho um filme afetado, como o cinema do Nolan é. Eu acho que ele tem uma história e personagens, mas cria uma série de situações que me incomoda e me tira um pouco do filme. Nesse sentido, ele é afetado. Mas eu acho que é o momento do Nolan. Rafael Carvalho, jornalista e crítico de cinema

John completou: “Talvez nem seja o melhor filme dele. Oppenheimer conta uma história muito interessante e isso deu uma engrandecida no filme. A questão do Barbenheimer também enriqueceu muito porque, talvez, o filme passasse despercebido pelo grande público se não fosse por Barbie, que tem um peso popular muito maior”.



Melhor Filme



A categoria mais importante do Oscar é a de Melhor Filme. Nela, concorrem “Ficção Americana”, “Anatomia de uma Queda”, “Barbie”, “Os Rejeitados”, “Assassinos da Lua das Flores”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Vidas Passadas”, “Pobres Criaturas” e “A Zona de Interesse”.

Nessa categoria, provavelmente, Oppenheimer leve. Deve levar melhor filme, diretor, ator e ator coadjuvante. Se isso acontecer, o Oscar é todo de Oppenheimer praticamente. Acho um bom filme, mas eu gosto muito de Pobres Criaturas, que é original e peculiar. John Sales, criador de conteúdo digital

Já Rafael aposta em Martin Scorsese. “Meu coração é dele. Eu adoro Assassinato da Lua das Flores. Eu realmente acho melhor que todos”, finalizou.