Oscar 2024: Saiba onde e quando assistir a premiação | A TARDE

A premiação máxima do cinema, o Oscar, chega à sua 96ª edição em 2024. As estatuetas serão entregues na noite do dia 10 de março, a partir das 19h (horário de Brasília). A cerimônia vai ser transmitida pela HBO Max e a TNT.

O Oscar 2024 será transmitido simultaneamente na TNT, dentro da programação da TV linear, e na HBO Max, no streaming, assim como aconteceu nas premiações anteriores. A cerimônia está marcada para começar às 20h, logo após o pré-show do tapete vermelho.



Apresentadores

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na última segunda-feira, 26, os primeiros nomes de apresentadores do Oscar 2024.



A lista inclui Zendaya, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell e Michelle Yeoh.



Novos nomes serão adicionados na lista nos próximos dias.



Com apresentação de Jimmy Kimmel, a cerimônia de premiação do Oscar 2024 acontece no próximo dia 10 de março, em Los Angeles.