Oscar 2024: Saiba onde assistir aos filmes indicados | A TARDE

O Oscar 2024 vai acontecer em 10 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e quem não fez a maratona dos filmes indicados ainda tem um tempinho pela frente para fazer isso. Alguns dos títulos já estão disponíveis em serviços de streaming, como “Barbie”, “Assassinos da Lua das Flores” e “Maestro”. Outros estão em cartaz nos cinemas brasileiros.

Para ajudar os apaixonados pela sétima arte, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os principais concorrentes da noite e onde assisti-los. Ao clicar no título de alguns filmes o leitor será direcionado para as análise deles.



Saiba onde assistir aos indicados a melhor filme do Oscar 2024

Barbie - Na HBO Max e nas plataformas de compra e aluguel digital



Oppenheimer - Nas plataformas de compra e aluguel digital

Assassinos da Lua das Flores - No Apple TV+ e nas plataformas de compra e aluguel digital

Pobres Criaturas - Em cartaz nos cinemas brasileiros

Maestro - Na Netflix

Anatomia de uma Queda - Em cartaz nos cinemas brasileiros

Vidas Passadas - Em cartaz nos cinemas brasileiros

Os Rejeitados - Em cartaz nos cinemas brasileiros

A Zona de Interesse - Em cartaz nos cinemas brasileiros

American Fiction - Ainda sem data para exibição no Brasil

Saiba onde assistir aos outros indicados ao Oscar 2024

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (indicado em Animação) - Na HBO Max e nas plataformas de compra e aluguel digital



O Menino e a Garça (indicado em Animação) - Em cartaz nos cinemas brasileiros

Segredos de um Escândalo (indicado em Roteiro Original) - Em cartaz nos cinemas brasileiros

Nimona (indicado em Animação) - Na Netflix

Elementos (indicado em Animação) - No Disney+

Meu Amigo Robô (indicado em Animação) - Em cartaz nos cinemas brasileiros

A Cor Púrpura (indicado em Atriz Coadjuvante, para Danielle Brooks) - Em cartaz nos cinemas brasileiros

Napoleão (indicado em Figurino, Design de Produção e Efeitos Visuais) - Nas plataformas de compra e aluguel digital. Chega ao Apple TV+ em 01/03

A Sociedade da Neve (indicado em Filme Internacional) - Na Netflix

Rustin (indicado em Ator, para Colman Domingo) - Na Netflix

Nyad (indicado em atriz, para Annette Bening, e atriz coadjuvante, para Jodie Foster) - Na Netflix

Dias Perfeitos (indicado em Filme Internacional) - Chega aos cinemas brasileiros em 29 de fevereiro

Eu, Capitão (indicado em Filme Internacional) - Chega aos cinemas brasileiros em 29 de fevereiro

A Sala dos Professores (indicado em Filme Internacional) - Chega aos cinemas brasileiros em 29 de fevereiro

A Incrível História de Henry Sugar (indicado em Curta-Metragem) - Na Netflix

O Conde (indicado em Fotografia) - Na Netflix

A Memória Infinita (indicado em Documentário) - No Paramount+

Bobi Wine: The People's President (indicado em Documentário) - No Star+

20 Dias em Mariupol (indicado em Documentário) - Chega aos cinemas brasileiros em 7 de março

As 4 Filhas de Olfa (indicado em Documentário) - Chega aos cinemas brasileiros em 7 de março

Indiana Jones e a Relíquia do Destino (indicado em Trilha Sonora) - No Disney+

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (indicado em Efeitos Visuais) - No Disney+

Resistência (indicado em Som e Efeitos Visuais) - No Disney+

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um (indicado em Som e Efeitos Visuais) - Nas plataformas de compra e aluguel digital. Chega ao Paramount+ em 11 de fevereiro

Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História (indicado em Canção Original) - No Star+