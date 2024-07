Ryan Reynolds relembra perrengues para fazer ‘Deadpool’

‘Deadpool’ estreou em 2016 - Foto: Divulgação

Ryan Reynolds relembrou os perrengues para fazer o primeiro filme do Deadpool, lançado em 2016, ver a luz do dia. Segundo o ator, o público que ama o personagem fez o longa acontecer. Ele e Hugh Jackman estão no Brasil para divulgar ‘Deadpool & Wolverine’.

“Eu nunca teria feito Deadpool se não fosse pelos fãs. O público que queria Deadpool fez o filme existir. Eles amaram tanto o Deadpool que virou o filme. [O estúdio] não queria fazer esse filme. E quando de fato ele foi produzido a gente não recebeu dinheiro para fazer, mas isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque a necessidade é a mãe da invenção”, disse Ryan em entrevista ao Podpah, podcast apresentado por Igão (Igor Cavalari) e Mítico (Thiago Marques), nesta terça-feira, 16.

O ator pontuou que é preciso pensar de uma forma muito mais criativa quando o orçamento é pequeno e tem muitas restrições. “É necessário conseguir dar ao público uma experiência satisfatória, como se fosse um espetáculo com muitos efeitos visuais”, continuou.

Eles têm que sair do cinema lembrando do personagem, das falas, dos momentos e se apaixonar muito mais pelos personagens, porque o investimento emocional é muito mais poderoso que qualquer outro investimento. Ryan Reynolds - ator

É importante pontuar que ‘Deadpool’ teve um orçamento de apenas US$ 58 milhões. Além disso, à época, Ryan Reynolds chegou a desembolsar cerca de US$ 10 mil para garantir um pequeno cameo com uma imagem de Bea Arthur, uma atriz pela qual Deadpool é obcecado nos quadrinhos. “Eu aprendi tanto no primeiro filme e eu não queria que tivesse muito. A gente nunca tem tempo ou dinheiro suficiente, mas você sempre tem essas restrições”, disse.



Por fim, ele destacou que o contato com os fãs é uma nuance a mais. “Porque eu adoro escrever piadas que são para uma pessoa bem específica, e, às vezes, a gente tem algumas que a Marvel fala ‘eu não entendi essa referência’. E a gente fala ‘bom, a internet vai entender’. E eles aceitam porque há outras piadas que vão atingir uma plateia maior, e eu amo isso. Eu amo sentir isso quando eu vejo um filme, quando eu sinto que alguém criou aquilo, que é algo que é só para mim, que eu entendo e que, talvez, outra pessoa não”, completou.

O Mercenário Tagarela retorna em ‘Deadpool & Wolverine’. Com direção de Shawn Levy (‘Projeto Adam’), o filme tem estreia marcada no Brasil para 25 de julho.

