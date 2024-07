Mais filmes com Wolverine? Hugh Jackman dá pistas sobre o futuro

‘Deadpool & Wolverine’ tem estreia marcada no Brasil para julho - Foto: Reprodução | Marvel Studios

Com o retorno de Hugh Jackman como Wolverine em ‘Deadpool & Wolverine’, os fãs do personagem já estão especulando sobre a possibilidade de o Carcaju aparecer em mais filmes do Marvel Studios no futuro. E quem falou sobre o assunto foi o próprio ator, que, ao lado de Ryan Reynolds, veio ao Brasil para divulgar o próximo filme do Marvel Studios.

Segundo Hugh, se o Wolverine voltar vai ser com o traje amarelo, que o público vai ver ele usando pela primeira vez nas telonas no terceiro longa do Mercenário Tagarela. No entanto, ele não confirmou se o personagem vai retornar em outras produções após ‘Deadpool & Wolverine’.



“Não sei. [...] Olha, se acontecer, eu acho que eu vou estar de amarelo de novo. Eu não consigo mais imaginar fazer o Wolverine com outro traje”, revelou, em entrevista ao Podpah, podcast apresentado por Igão (Igor Cavalari) e Mítico (Thiago Marques), nesta terça-feira, 16.

Traje clássico

O ator contou que a ideia de o personagem usar o traje clássico, muito conhecido por quem acompanhou os quadrinhos e animações dos ‘X-Men’, foi Ryan Reynolds, que interpreta o Deadpool.



Quando eu liguei para o Ryan, eu falei ‘quero fazer de novo’. Ele disse ‘então vai de azul e amarelo’. Na minha cabeça eu pensei: ‘não sei se vai funcionar, mas vamos tentar’. E agora eu não consigo nem imaginar de outro jeito. Hugh Jackman - ator

Em seguida, Ryan falou sobre como a equipe que trabalhou no no longa ficou encantada quando viu o Hugh Jackman com o uniforme. “Quando ele entrou no set com aquele traje toda a equipe ficou em silêncio. Eu nunca vi isso. A equipe faz muitos filmes e todo mundo ficou em silêncio. Ficaram abismados quando ele entrou com aquele traje amarelo”, lembrou.



Com direção de Shawn Levy (‘Projeto Adam’), ‘Deadpool & Wolverine’ tem estreia marcada no Brasil para 25 de julho.

