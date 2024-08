Ainda Estou Aqui: veja sinopse de filme indicado ao Leão de Ouro

Mãe e filha nos bastidores do longa - Foto: Reprodução

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, irá disputar o principal prêmio do Festival de Cinema de Veneza, o Leão de Ouro. O evento divulgou nesta terça-feira, 23, a lista de filmes selecionados.

Confira a sinopse de Ainda Estou Aqui:

"Ainda Estou Aqui se passa no Brasil, em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido".

SERVIÇO

Drama, Suspense

Direção: Walter Salles | Roteiro Murilo Hauser, Walter Salles

Elenco: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello