Anabelle, Harry Potter, Batman e +: itens destruídos no incêndio no RJ

- Foto: Divulgação

O incêndio na exposição “Casa Warner”, que acontecia no estacionamento do shopping Nova América, no Rio de Janeiro (RJ), foi destruído após um incêndio na madrugada desta terça-feira, 9.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 2h40 e as chamas foram controladas por volta das 6h. As causas do incêndio serão investigadas e, felizmente, ninguém ficou ferido.

A exposição celebrava os 85 anos de “O Cavaleiro das Trevas”, de Batman, e reuniu acervo sobre filmes da produtora americana.

Entre os itens perdidos está a boneca “Anabelle” original, usada nas gravações do filme Invocação do Mal, uma réplica da Batcaverna, com réplicas de armaduras, veículos e armamentos, uma réplica do batmóvel da série dos anos 1960 e uma réplica da van do “Scooby Doo”.

Também foram perdidos réplicas da Capa da Invisibilidade e do Chapéu Falante de “Harry Potter”, além das réplicas do sofá do Central Perk, do seriado “Friends”, da nave de Rick e Morty, objetos de cena e trajes e jogos eletrônicos com diversos personagens, além da porta do apartamento de Sheldon, da série "Big Bang Theory".

Além das réplicas, um espaço dedicado a itens originais das gravações tinha os sapatos vermelhos de Dorothy em O Mágico de Oz, as varinhas usadas pelos intérpretes de Harry Potter e Dumbledore, a Pedra da Ressurreição (uma das três Relíquias da Morte) e a tiara de Rowena Ravenclaw, além do capacete e o anel de Sauron, o antagonista da trilogia O Senhor dos Anéis, e um elmo e espada de 300 de Esparta.

A exposição estava instalada em uma área de 1.500 m² no estacionamento do Shopping Nova América, na Zona Norte, e tinha espaços dedicados aos heróis da DC, como Super-Homem e Mulher Maravilha, ao universo do bruxo Harry Potter e às turmas do Pernalonga e do Scooby-Doo.