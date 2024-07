Animação baiana dublada por Harildo Déda chega ao Prime Video

Cine Glauber Rocha receberá uma sessão especial de pré lançamento - Foto: Reprodução

O equilíbrio encontrado nas palavras que ilustram a chamada desse texto foi algo pontuado pelo saudoso Harildo Déda, um dos dubladores da série de animação Pedro e a Pedra Secreta, primeira produção animada baiana a chegar ao catálogo do streaming da Amazon Prime Video, bem como entrará na grade da programação da TVE Bahia.

Além disso, haverá uma sessão especial de pré lançamento amanhã, às 19h, no Cine Glauber Rocha. Em sua fala durante as gravações das vozes de Mestre Chun, um dos guias do jovem Pedro, pequeno aspirante a músico que busca por seu pai nas ruas e vielas de Salvador, o grande mestre do tablado baiano afirmou: "A série carrega muito disso. Do humor. E uma das coisas que eu aprendi no teatro é que qualquer peça, mesmo na maior tragédia, tem que ter humor e amor". Preciso como sempre, professor Déda!

Pedro e a Pedra Secreta traz as aventuras desse garotinho, sagaz aventureiro que, diante da ausência do pai, passa a buscá-lo a partir da descoberta do artefato do título, um mineral mágico descoberto em uma expedição na qual seu progenitor desapareceu. Autor da ideia original, co-diretor e um dos roteiristas, Léo Silva, da Mantra Filmes, explica a premissa original. "Trouxemos a ideia de construção da Pedra Secreta como um elemento mágico que joga Pedro em uma aventura em busca de seu pai. Isso começou a traçar esse arco desse herói, desse menino que vai em sua busca. Ele, cada vez mais, encontra os poderes da Pedra Secreta e seus mistérios que circundam uma expedição na qual o pai sumiu", pontua Léo.

Co-roteirista ao lado de Léo e de Jarbas Essi, o cineasta Anderson Soares, da Cine Arts, co-produtora de Pedro e a Pedra Secreta, traz outros aspectos da série, juntamente a uma relação com a capital baiana que estava desde sempre na ideia original e ganhou ainda mais força com o desenvolvimento dos tons mágicos da história. "A ideia era muito mais que ele fosse uma construção de um menino que viajaria através de portais usando cartões-postais como meio para essas viagens. E ele iria para várias cidades monumentos. Esse também era o argumento inicial de Léo", relembra Anderson salientando, também, o aspecto da paternidade como fio condutor.

“A importância de Pedro e a Pedra Secreta chegar a um streaming internacional como o Amazon Prime Video é a possibilidade de dar visibilidade à obra. Trata-se da primeira animação baiana a chegar a esse espaço. É importante, também, por dar um destaque nacional, uma vez que ela vai passar em vários estados, mas, particularmente, por poder dar início à internacionalização desse conteúdo", comemora Anderson.

Presença marcante como uma das vozes da série, o saudoso Harildo Déda foi um dos dubladores de Pedro e a Pedra Secreta ao lado de nomes como Bertrand Duarte, Carlos Betão, Fayndé Gonçalves, Gabriela Borges, Angel Marques, Mario Bezerra e Jhoilson de Oliveira entre outros.

Sobre a passagem de Déda pelo trabalho, o roteirista Léo Silva relembra o encontro com o ator e como sua presença simbolizava esse talento geral de todo o elenco baiano. “Buscamos alguns atores do teatro baiano através de uma seleção de elenco, mas tinha um personagem que a gente queria muito trabalhar que era o do Harildo Déda. Ele é um elemento central para toda a gênese de Pedro e a Pedra Secreta. Para toda a história de fundo da série, que é a expedição Cidade de Cristal e a Operação Alfa 33. Mestre Chun, que é o personagem que Harildo Déda dublou, guarda esse mistério que Pedro vai desvendar”, descreve Léo, cravando, também, o peso da presença do saudoso mestre no projeto e o convite para sua participação.

“Harildo é uma personalidade do nosso teatro, e da nossa televisão e cinema, também. Para nós, foi uma honra. Lembro que fui, junto com Anderson, lá na Escola de Teatro da UFBA conversar com ele. Levamos todas as artes, todos os desenhos que tínhamos da série naquele momento. E ele olhou aquilo ali, seus olhos brilharam com aquela arte, com a aquela história. Salvador sendo também animada. Personagens muito próprios da nossa cultura ali, também, sendo ilustrados. E eu lembro que ele aceitou o convite e se entregou como era de costume em todas as obras que ele faz, dando voz e vida ao Mestre Chun, que deixou para a gente esse legado e essa honra dele ter participado de Pedro e a Pedra Secreta", celebra Léo.

Ainda sobre os aspectos de criação da série, Léo Silva comemora o alcance técnico da animação. “Pedro e a Pedra Secreta vem em um novo panorama para as novas animações baianas que alcançam um alto patamar de produção e de construção narrativa, que não deve nada a nenhuma produção brasileira ou internacional. A série vem como um marco tecnológico que vai mostrar o potencial dos nossos profissionais animadores, modeladores e ilustradores em uma obra de seis episódios de 22 minutos, em 3D e com uma estética muito apurada", explica o cineasta.

Léo comemora o alcance da atração: "Vamos mostrar, a partir do Animaí Festival de Animação e Games (que abre inscrições amanhã – leia mais abaixo) e, também, nos streamings, essa obra para o público baiano, brasileiro e mundial, uma vez que a estreia no Prime Vídeo vai levar a série a outros territórios do mundo. Espero que Pedro e a Pedra Secreta represente um bastião da cultura baiana e brasileira infanto-juveinil, e infantil, também. Essa era a minha ideia inicial. Eu passava nas ruas e via que nossas crianças não tinham uma referência de herói. Então, essa é uma tentativa genuína de oferecer para o nosso público essa construção desse herói", finaliza Léo.

