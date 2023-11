Antidepressivos e ansiolíticos são achados na casa de Matthew Perry | A TARDE

A residência do ator Matthew Perry, em Los Angeles, foi alvo de uma inspeção policial neste domingo, 29, após sua morte neste sábado, 28, aos 54 anos.

Durante a busca, as autoridades encontraram comprimidos de antidepressivos e ansiolíticos, juntamente com um medicamento prescrito para pacientes com DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), uma condição frequentemente associada a doenças pulmonares crônicas.

Embora Perry tenha discutido suas lutas com o abuso de substâncias em sua autobiografia, nenhum entorpecente foi encontrado na propriedade.

A causa da morte de Perry foi identificada como afogamento, de acordo com informações das autoridades policiais dos Estados Unidos. O corpo do ator foi descoberto em sua banheira de hidromassagem após uma chamada de emergência para o 911 (equivalente ao 190) às 16h07, horário local, relatando a necessidade de resgate aquático.

Um ano antes, Perry concedeu uma entrevista à apresentadora Diane Sawyer, da emissora ABC e refletiu sobre sua luta contra o vício em medicamentos.

Ele afirmou que, naquele momento, se sentia melhor e mais forte, apoiando-se em uma "rede de segurança" que havia desenvolvido.

Em sua autobiografia, Perry revelou seu histórico de dependência da analgésico hidrocodona, chegando a consumir 55 comprimidos por dia, inclusive buscando meios pouco convencionais para obtê-los, como vasculhar armários de remédios em eventos imobiliários e simular enxaquecas para obter receitas médicas.