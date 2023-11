Morre Matthew Perry, o Chandler de Friends, aos 54 anos | A TARDE

O ator Matthew Perry, que ficou mundialmente famoso por interpretar Chandler Bing, na série “Friends”, foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, neste sábado, 28.



De acordo com o TMZ, o artista de 54 anos foi encontrado em uma banheira com sinais de afogamento e não havia rastros de consumo de drogas no local. Segundo uma fonte da publicação, a polícia local não trata a morte como crime.

Matthew Perry nasceu em 19 de agosto de 1969, em Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. Ator, produtor, roteirista e comediante, seu papel mais conhecido foi o de Chandler na cultuada série Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004.

Após o término de Friends, Perry continuou trabalhando com entretenimento, fazendo participações em várias séries de televisão, entre elas, “The Good Wife" e “The Odd Couple". No cinema, esteve em filmes como “Meu Vizinho Mafioso", “Não Olhe pra Cima” e “17 outra vez”. Ele também atuou como produtor e roteirista em algumas produções.

Ao longo dos anos, o artista lutou contra a dependência química, o que acabou afetando sua carreira em certos períodos. A partir disso, ele usou suas experiências com drogas para ajudar outras pessoas, contribuindo para aumentar a conscientização sobre questões de saúde mental.