Após críticas, Drew Barrymore desiste de retomar talk show

Drew Barrymore, atriz e apresentadora, desistiu de retomar seu talk show “Drew Barrymore Show” até que a greve dos roteiristas de Hollywood termine. A estrela de “As Panteras” fez uma publicação em seu perfil oficial no Instagram anunciando a decisão.

“Eu ouvi a todos e estou tomando a decisão de pausar a estreia do programa até que a greve acabe. Não tenho palavras para expressar minhas mais profundas desculpas a qualquer pessoa que tenha magoado e, claro, à nossa incrível equipe que trabalha no programa e fez dele o que é hoje”, escreveu.

O programa Drew Barrymore Show foi gravado durante a greve dos roteiristas e inicialmente retornaria à grade da emissora CBS nesta segunda-feira, 18.



Os roteiristas falavam em “violação moral”, embora o sindicato dos atores (SAG-AFTRA) afirme que o programa apresentado pela atriz não viola as regras da greve por ter contrato com a Network Television Code, e não a AMPTP.

Na prática, Barrymore não está furando a greve dos atores para apresentar o programa, uma vez que o contrato referente ao trabalho de apresentadores e atores de novela foi renovado e retificado em 2022.

Entretanto, os roteiristas do programa são membros do WGA e, por isso, não poderiam trabalhar de acordo com as regras da greve. Dessa forma, o Drew Barrymore Show precisaria obrigar seus contratados a furar a paralisação, usar roteiristas de fora do sindicato ou seguir sem roteiristas, o que, de acordo com pessoas da indústria, não garantiria uma não-violação da greve.

Greves

O sindicato de roteiristas de Hollywood anunciou a greve em busca de melhorias para a classe. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho, aumento do salário mínimo, remuneração igualitária entre produções direto para streaming – comparada com plataformas como TV e cinema – e uma nova fórmula para tornar mais justos os “valores residuais”, nome dado aos pagamentos pelo uso de obras após o lançamento.

Com justificativas similares, em julho, o sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) se juntou ao WGA na greve. A paralisação conjunta das duas categorias de profissionais fez com que várias produções interrompessem filmagens e outros processos importantes. Entre as séries que foram paralisadas estão: "Stranger Things", "Emily em Paris", "Cobra Kai", "Daredevil: Born Again", "O Cavaleiro dos Sete Reinos", "Ruptura", entre outras.