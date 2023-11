“As Marvels” conquista topo das bilheterias brasileiras | A TARDE

Nova aposta do MCU, “As Marvels”, que conta com a direção de Nia DaCosta e Teyonah Parris, Brie Larson e Iman Vellani no elenco, conquistou o topo das bilheterias, com R$ 9 milhões de arrecadação.

O longa tirou o trono “Five Nights at Freddy's”, que estava há duas semanas na liderança. O filme de terror com Josh Hutcherson caiu para a segunda posição com R$ 4.5 milhões de bilheteria no fim de semana.

O terceiro lugar ficou com “Taylor Swift: The Eras Tour”, com mais de R$ 1.9 milhão arrecadados no Brasil.