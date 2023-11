“Assassinos da Lua das Flores” e mais: confira estreias da semana | A TARDE

O final de semana está chegando e uma das formas de lazer mais procuradas é o cinema. Sabendo disso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todos os filmes que estreiam nesta quinta-feira, 19. Tem opção para vários gostos: drama, animação, suspense, documentário e mais.

Uma das estreias mais aguardadas é o novo filme do cineasta Martin Scorsese (O Irlandês, Ilha do Medo e Os Infiltrados), “Assassinos da Lua das Flores”, com Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro no elenco. Tem também “Trolls 3 - Juntos Novamente”, com vozes de Anna Kendrick, Justin Timberlake, Eric André.

Confira a lista completa:

Assassinos da Lua das Flores

Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone em "Assassinos da Lua das Flores" | Foto: Divulgação

Sinopse: Na década de 1920, em Oklahoma, o povo da nação Osage começa a ser assassinado após petróleo ser descoberto sob suas terras, até que o FBl entra em cena para desvendar o mistério.



O filme estreia em 19 de outubro nos cinemas e, posteriormente, terá estreia na plataforma Apple TV+.

Assista ao trailer:







O Céu Não Pode Esperar

"O Céu Não Pode Esperar" é um documentário biográfico espanhol | Foto: Divulgação

Sinopse: “O Céu Não Pode Esperar” é um documentário biográfico espanhol dirigido por José María Zavala, que conta a emocionante história de Carlo Acutis, jovem britânico-italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, em decorrência de uma leucemia.



Assista ao trailer:







Trolls 3 - Juntos Novamente

Terceiro filme da franquia estreia nesta quinta-feira, 19 | Foto: Divulgação

Sinopse: Depois de dois filmes de amizade verdadeira e paquera implacável, Poppy e Tronco agora são oficialmente, finalmente, um casal! À medida que se aproximam, Poppy descobre que Tronco tem um passado secreto.



Assista ao trailer:







O Livro dos Sonhos

"O Livro dos Sonhos" é um filme francês de drama dirigido por Lisa Azuelos | Foto: Divulgação

Sinopse: "O Livro dos Sonhos" é um filme francês de drama dirigido por Lisa Azuelos, que conta a história de Thelma Carrez (Alexandra Lamy), mãe de Louis (Hugo Questel), um garoto que entra em coma após ser vítima de um atropelamento.



Assista ao trailer:







