Ator comenta pressão de viver vilão em "Duna: Parte 2" | A TARDE

Austin Butler, intérprete de Feyd-Rautha Harkonnen, um dos grandes vilões de “Duna: Parte 2”, comentou, em entrevista à Interview Magazine, sobre a pressão que sentiu ao assumir o papel.

O ator admitiu que sempre se sente pressionado independentemente do tamanho de seu papel, mas que, ao conversar sobre o antagonista com o diretor Denis Villeneuve, “minha imaginação começou a funcionar e comecei a sentir o pavor do desafio”.

Butler disse ainda que Duna foi completamente diferente de tudo que ele já fez. “E também era incrivelmente diferente de Elvis. Denis é um dos maiores cineastas vivos, então a ideia de trabalhar com ele [...] e todo o elenco foi muito emocionante para mim”, afirmou o ator.



Ainda de acordo com Butler, Villeneuve manteve um set bastante colaborativo com seus atores. “Você dá uma ideia para ele e a mente dele começa a trabalhar, e então ele volta com mais dez ideias, e então vocês estão se alimentando da imaginação um do outro”, completou.



O elenco de Duna: Parte 2 conta com os rostos já conhecidos do primeiro filme: Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin. Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux, Austin Butler e Tim Blake Nelson são as novidades.