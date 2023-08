Denis Villeneuve tem planos para “Duna: Parte 3”

Em entrevista à revista Empire, o diretor Denis Villeneuve confirmou que sua ideia é fazer uma trilogia de filmes do universo Duna. Até o momento, a Warner Bros. não confirmou a Parte 3.

"Se eu conseguir fazer uma trilogia, seria o ideal. Já temos algumas palavras no papel [para o terceiro filme].", disse à revista.

De acordo com Villeneuve, a Parte 3 adaptaria "O Messias de Duna", continuação escrita por Frank Herbert.

"Aquele livro foi uma resposta às pessoas interpretando Paul Atreides como um herói, o que não era a intenção original do autor. A minha adaptação [do primeiro livro de Duna] está mais próxima dessa intenção original, que era mostrar Paul como um alerta, um aviso do que pode acontecer no nosso mundo", pontuou.

O cineasta disse ainda que pretende se afastar de Duna após a Parte 3, mesmo se o estúdio quiser continuar adaptando os livros da saga. Segundo o diretor, "depois de Messias, a história fica um pouco mais esotérica".

"Duna: Parte 2" adiado

Mais produções tiveram a estreia adiada devido às greves dos atores e roteiristas de Hollywood. Uma delas é "Duna: Parte 2". A Warner Bros. anunciou na quinta-feira, 24, que o lançamento do filme foi adiado para 14 de março de 2024. Antes, o lançamento estava marcado para 2 de novembro de 2023.