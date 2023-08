Greves em Hollywood provocam mais adiamentos

Mais produções tiveram a estreia adiada devido às greves dos atores e roteiristas de Hollywood. Uma delas é "Duna: Parte 2", sequência do épico de 2021 dirigido por Denis Villeneuve. A Warner Bros. anunciou na quinta-feira, 24, que o lançamento do filme foi adiado para 14 de março de 2024. Antes, o lançamento estava marcado para 2 de novembro de 2023

Em julho, fontes contaram à Variety que a companhia estudava a possibilidade de atrasar o lançamento devido às paralisações causadas pela greve. Outro filme que também teve a estreia adiada foi "Godzilla x Kong: The New Empire", que chegaria aos cinemas no dia 14 de março de 2024, mas foi empurrado para 12 de abril.

O novo filme animado de “O Senhor dos Anéis” também foi impactado. “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” foi adiado para 13 de dezembro de 2024. Anteriormente, a produção iria estrear no dia 12 de abril de 2024. Informações da Deadline dão conta que a alteração segue uma série de adiamentos na Warner Bros., em razão das consequências das greves.

Greves

O sindicato de roteiristas de Hollywood anunciou a greve em busca de melhorias para a classe. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho, aumento do salário mínimo, remuneração igualitária entre produções direto para streaming – comparada com plataformas como TV e cinema– e uma nova fórmula para tornar mais justos os “valores residuais”, nome dado aos pagamentos pelo uso de obras após o lançamento.

Com justificativas similares, em julho, o sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) se juntou ao WGA na greve. A paralisação conjunta das duas categorias de profissionais fez com que várias produções interrompessem filmagens e outros processos importantes. Entre as séries que foram paralisadas estão: "Stranger Things", "Emily em Paris", "Cobra Kai", "Daredevil: Born Again", "O Cavaleiro dos Sete Reinos", "Ruptura", entre outras.