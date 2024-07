Ator de Piratas do Caribe morre após ser atacado por tubarão no Havaí

Além de ator, Perry também era salva-vidas e surfista profissional - Foto: Divulgação

Tamayo Perry, um dos integrantes do elenco de Piratas do Caribe, morreu aos 49 anos, após ser atacado por um tubarão enquanto surfava no Havaí, no domingo, 23. Além de ator, ele era salva-vidas e surfista profissional há mais de 10 anos.

Logo após o acidente, Perry chegou a ser socorrido por paramédicos e levado à costa em um jet ski, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava na praia de Malaekahana, segundo informações dos serviços de emergência de Honolulu à BBC.

O chefe interino da Segurança Oceânica de Honolulu, Kurt Lager, disse que Perry era "um salva-vidas amado por todos". "A personalidade de Tamayo era contagiante e, por mais que as pessoas o amassem, ele amava mais todos os outros. Nossas condolências à família", emendou.

Já o prefeito da cidade, Rick Blangiardi também disse que a morte de Perry era uma "perda trágica". "Tamayo era um homem lendário da água e altamente respeitado, [ele] cresceu aqui e é um grande membro da nossa equipe de segurança oceânica".

No cinema, Perry interpretou um pirata no quarto filme da franquia Piratas do Caribe. Ele também estrelou papéis em Lost, Hawaii Five-0, Blue Crush e Charlie's Angels 2.