Ator de “Star Wars” morre aos 64 anos | A TARDE

O ator Mark Dodson, que deu voz a criaturas como Salacious Crumb em “Star Wars” e os Mogwai em “Gremlins”, morreu aos 64 anos de idade. Ele sofreu um ataque cardíaco enquanto viajava para uma convenção de fãs em Indiana, nos Estados Unidos. A filha do artista confirmou a notícia ao TMZ.

>>> Maior força de “Rainha Vermelha” é o carisma dos seus personagens

Dodson estreou em “Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi”, de 1983, como o repulsivo Crumb, um capanga de Jabba the Hut que falava em guinchos e gargalhadas malignas. Em 2022, o ator retomou o papel no videogame “LEGO Star Wars: The Skywalker Saga”.



O ator e dublador também ganhou destaque nos dois filmes da franquia “Gremlins”, de 1984 e 1990. Dodson foi a voz característica dos bichinhos fofos que se tornavam monstros impossíveis de controlar se você não seguisse algumas regras muito específicas.

Nos anos seguintes, o ator continuou trabalhando em produções como “Dia dos Mortos” (1985), de George A. Romero; e games como “Star Trek Online” (2010), “Ghostrunner” (2020) e “Ghostrunner 2” (2023).



Ele deixa inédito o trabalho no jogo “Phantasmat: Insidious Dreams”, que deve ser lançado em breve.