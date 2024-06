Ator de “Westworld” morre em tentativa de assalto | A TARDE

Conhecido principalmente pelo seu trabalho na série “General Hospital”, o ator Johnny Wactor morreu no último sábado, 25, após ser baleado durante uma tentativa de assalto no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site TMZ. Wactor tinha 37 anos.

Entre 2020 e 2022, ele interpretou o personagem Brando Corbin participando de cerca de 200 episódios do seriado que já dura mais de 60 anos no canal americano ABC.

Wactor começou a carreira em 2007 no seriado “Army Wives”. O ator também atuou em séries como “Westworld”, “The OA”, “NCIS” e “Siberia”. No cinema, ele esteve, em 2023, no filme “Caçador de Tormentas”, com o ator Alec Baldwin.

Ao TMZ, a mãe do artista disse que ele estava com um colega de trabalho na madrugada de sábado quando viu três homens tentando roubar o seu carro na região central de Los Angeles.

Ainda de acordo com ela, o ator não tentou impedir o roubo, mas que foi baleado quando os bandidos tentaram fugir. Os criminosos ainda não foram encontrados pela polícia. Wactor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

