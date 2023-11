Ator Jamie Foxx é acusado de agressão sexual | A TARDE

O ator Jamie Foxx (Django Livre) está sendo acusado de agressão sexual nos Estados Unidos. O caso teria acontecido há oito anos em um restaurante em Nova York, de acordo com o TMZ.

A vítima, que teve o seu nome mantido sob sigilo, acusa Foxx de agredi-la sexualmente no terraço do bar Catch NYC & Roof. Relatos apontam que, em agosto de 2015, o ator estava na mesa ao lado da mulher quando uma amiga dela teria pedido para ele tirar uma foto com as duas.

Conforme a vítima, Foxx teria dito coisas como: “claro, querida, qualquer coisa por você”, “nossa, você tem o corpo daquela modelo” e “você cheira tão bem”.

Além disso, a vítima alega que o ator a teria puxado pelo braço e a levado para a parte de trás do terraço. Lá, ele supostamente colocou as duas mãos em sua cintura, moveu-as sob a blusa e começou a esfregar seus seios.

A mulher disse ainda que tentou se afastar e notou um segurança e outras pessoas que viram o que havia acontecido, mas não fizeram nada.

Ainda de acordo com o processo, Foxx teria tocado as partes íntimas da vítima sem consenso. A agressão só teria parado quando a amiga da vítima foi procurá-la e viu o que estava acontecendo.

A mulher afirma ainda que foi ferida e teve que se submeter a tratamento médico, além de encarar “dor, sofrimento e angústia emocional como resultado da agressão sexual e abuso”.



Jamie Foxx ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.