Avatar é renovada para mais duas temporadas | A TARDE

Yip yip! Fãs da série “Avatar: O Último Mestre do Ar" podem comemorar. A Netflix anunciou, nesta quarta-feira, 6, a renovação do sucesso global do live-action para mais duas temporadas.

A série retornará com uma segunda e terceira temporadas, que segundo o streaming, vão concluir a história épica das quatro nações: Água, Terra, Fogo e Ar.

Ainda não há detalhes da estreia e informações sobre a quantidade de episódios. Confira o pôster que anuncia a renovação:

Sucesso

Desde a estreia da série na Netflix no dia 22 de fevereiro, Avatar: O Último Mestre do Ar se tornou o programa de TV de língua inglesa nº 1, com 41,1 milhões de visualizações apenas nos primeiros 11 dias. A série ficou em primeiro lugar em 76 países e no Top 10 de 92 países.

Na história, as quatro nações Água, Terra, Fogo e Ar viviam em harmonia, sob a tutela de Avatar, o mestre dos 4 elementos e guardião da paz. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo resolveu conquistar o mundo, atacando e dizimando os Nômades do Ar. Como a nova encarnação de Avatar ainda está para surgir, o mundo já perdeu as esperanças. Até que Aang (Gordon Cormier), um jovem Nômade do Ar e o último representante de seu povo, surge para tomar seu lugar de direito como o próximo Avatar.

Junto com os novos amigos Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), irmãos e membros da Tribo da Água do Sul, Aang embarca em uma missão fantástica para salvar o mundo e reagir à matança cruel do Senhor do Fogo Ozai (Daniel Dae Kim). Mas essa não será uma tarefa fácil, pois o príncipe Zuko (Dallas Liu) está determinado a capturá-los, e eles vão precisar de muitos aliados nesta jornada.

Veja o trailer: