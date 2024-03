“Avatar” supera recorde de “One Piece” na Netflix | A TARDE

“Avatar: O Último Mestre do Ar” é o grande destaque da Netflix nos números divulgados pelo serviço de streaming na última terça-feira, 27. A série live-action lidera o ranking de produções em língua inglesa mais assistidas atualmente da plataforma ao redor do mundo, e teve o registro de 21,2 milhões de visualizações em apenas quatro dias.

Com isso, “O Último Mestre do Ar” se torna a série mais vista da Netflix na semana de estreia. O programa superou o recorde que era mantido por “One Piece” até então, com 18,5 milhões de visualizações no mesmo período de tempo.



E não para por aí. A produção também aparece atualmente no Top 10 de 92 países diferentes, incluindo o Brasil.



A primeira temporada de Avatar: O Último Mestre do Ar já está disponível no catálogo da Netflix.