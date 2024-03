Confira as estreias da semana nos cinemas e nos serviços de streaming | A TARDE

"O Menino e a Garça", que pode ser o último filme de Hayao Miyazaki no estúdio Ghibli, "Avatar: O Último Mestre do Ar", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", "Ferrari" e vários outros títulos marcantes estreiam nesta semana.

Tem opção para quem quer ir ao cinema e também quem prefere assistir em algum serviço de streaming no conforto de casa.



Confira a lista:

Avatar: O Último Mestre do Ar - Estreia completa na Netflix em 22 de fevereiro





A versão da Netflix da de animação acompanha Aang, um jovem Avatar que precisa aprender a dominar os quatro elementos para restaurar o equilíbrio em um mundo ameaçado pela terrível Nação do Fogo.

O Menino e a Garça - 22 de fevereiro nos cinemas

Um jovem garoto chamado Mahito, ansiando pela sua mãe, se aventura em um mundo compartilhado entre vivos e mortos. Ali, a morte encontra um fim e a vida acha um novo começo. Uma fantasia semi-autobiográfica sobre vida, morte e criação, em tributo à amizade, da mente de Hayao Miyazaki.



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training - 22 de fevereiro nos cinemas

Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. Para piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado, Tanjiro decide se tornar um caçador de demônios para curar sua irmã e se vingar do demônio que matou sua família.

Ferrari - 22 de fevereiro nos cinemas

Em Ferrari, vamos acompanhar Enzo Ferrari (Adam Driver) enfrentando uma crise avassaladora. A empresa que ele e sua esposa, Laura (Penélope Cruz), construíram do zero há uma década está à beira da falência. Além de Driver e Cruz, o elenco conta ainda com o brasileiro Gabriel Leone (Dom), Shailene Woodley (Big Little Lies), Patrick Dempsey (Grey's Anatomy), Jack O'Connell (Invencível) e Sarah Gadon (Cosmópolis).

>>> Ferrari entrega drama de alta velocidade

Zona de Risco - 22 de fevereiro nos cinemas

Uma equipe da Força Delta é emboscada em território inimigo. Sem querer abandoná-los, a única esperança de um oficial é um piloto de drone da Força Aérea que pode ser seus olhos durante uma batalha brutal de 48 horas.

O Jogo da Morte - 22 de fevereiro nos cinemas

O filme mescla horror e drama e gira em torno de um jogo cruel usado por muitos jovens e adolescentes depois do avanço da tecnologia e acesso à internet. Dirigida por Alaa Morsy, a produção ainda retrata a preocupação dos pais aos grandes riscos de uma exposição exagerada nas redes sociais.



Levante - 22 de fevereiro nos cinemas

Sofia (Ayomi Domenica) é uma jovem atleta que descobre estar grávida às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira como esportista. Na tensão do momento, ela só tem uma certeza: não pode virar mãe.

Através da Minha Janela: Olhos nos Olhos - 23 de fevereiro na Netflix

No novo filme, encontramos Ares (Julio Peña) e Raquel (Pilar Castro) após os eventos do verão. Sem enxergar uma forma de levar o relacionamento adiante, eles decidem se separar. Mas os dois acabam se reencontrando no inverno de Barcelona, e o amor e o desejo voltam a falar alto.



Mea Culpa - 23 de fevereiro na Netflix

Uma advogada criminalista (Kelly Rowland) aceita o caso de um artista (Trevante Rhodes) acusado de assassinato, mas agora ela precisa escolher entre família, dever e seus próprios desejos.

Code 8: Renegados - 28 de fevereiro na Netflix

Neste segundo filme, Connor (Robbie Amell) está fora da prisão e trabalhando como zelador em um centro comunitário, tendo cortado laços com seu antigo associado criminoso, Garrett (Stephen Amell). A tentativa de Connor de se manter longe de problemas é destruída quando ele é forçado a ajudar Pav, de 14 anos (Sirena Gulamgaus), a escapar de um grupo de policiais corruptos liderados pelo Sargento King (Alex Mallari Jr.). King utiliza os recém-lançados cães robóticos K9 para rastrear Pav, enquanto Connor se vê mais uma vez recorrendo a Garrett e sua equipe em busca de ajuda.