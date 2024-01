BAFTA 2024: “Oppenheimer” lidera indicações; veja lista | A TARDE

A Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão revelou, nesta quinta-feira, 18, as produções indicadas ao British Academy Film Awards (BAFTA) 2024. Com 13 indicações, “Oppenheimer” é o grande destaque do ano. Em seguida está “Pobres Criaturas”, que pode levar até 11 estatuetas.

Principal premiação da indústria de entretenimento britânica, o BAFTA 2024 acontece em 18 de fevereiro e contará com David Tennant (Doctor Who, Belas Maldições) como apresentador.

Confira abaixo a lista completa de indicados ao BAFTA 2024:

Melhor Filme

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Filme Britânico

Todos Nós Desconhecidos

How to Have Sex

Napoleão

Pobres Criaturas

The Old Oak

Rye Lane – Um Amor Inesperado

Saltburn

Scrapper

Wonka

Zona de Interesse

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

20 Days in Mariupol

Anatomia de uma Queda

Vidas Passadas

A Sociedade da Neve

Zona de Interesse

Melhor Documentário

20 Days in Mariupol

Jon Batiste: American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J. Fox Movie

Wham!

Melhor Animação

O Menino e a Garça

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

Elementos

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Direção

Andrew Haigh (Todos Nós Desconhecidos)

Justine Triet (Anatomia de uma Queda)

Alexander Payne (Os Rejeitados)

Bradley Cooper (Maestro)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Jonathan Glazer (Zona de Interesse)

Melhor Roteiro Original

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Maestro

Vidas Passadas

Melhor Roteiro Adaptado

Todos Nós Desconhecidos

American Fiction

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Zona e Interesse

Melhor Atriz

Fantasia Barrino (A Cor Púrpura)

Sandra Hüller (Anatomia de uma Queda)

Carey Mulligan (Maestro)

Vivian Oparah (Rye Lane – Um Amor Inesperado)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Melhor Ator

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Os Rejeitados)

Barry Keoghan (Saltburn)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Teo Yoo (Vidas Passadas)

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (A Cor Púrpura)

Claire Foy (Todos Nós Desconhecidos)

Sandra Hüller (Zona de Interesse)

Rosamund Pike (Saltburn)

Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados)

Melhor Ator Coadjuvante

Robert De Niro (Assassinos da Lua das Flores)

Robert Dowey Jr. (Oppenheimer)

Jacob Elordi (Saltburn)

Ryan Gosling (Barbie)

Paul Mescal (Todos Nós Desconhecidos)

Dominic Sessa (Os Rejeitados)

Melhor Direção de Elenco

Todos Nós Desconhecidos

Anatomia de uma Queda

Os Rejeitados

How to Have Sex

Assassinos da Lua das Flores

Melhor Trilha Sonora

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Saltburn

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Direção de Fotografia

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Edição

Anatomia de uma Queda

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Design de Produção

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Design de Figurino

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Cabelo e Maquiagem

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Melhor Som

Ferrari

Maestro

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Oppenheimer

Zona de Interesse

Melhores Efeitos Visuais

Resistência

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Napoleão

Pobres Criaturas

Melhor Curta Animado Britânico

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Melhor Curta Britânico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such A Lovely Day

Yellow

Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

Blue Bag Life — Lisa Selby (Direção), Rebecca Lloyd-Evans (Direção Produção) e Alex Fry (Produção)

Bobi Wine: The People’s President — Christopher Sharp (Direção)

Earth Mama — Savanah Leaf (Roteiro, Direção, Produção), Shirley O’Connor (Produção) e Medb Riordan (Produção)

How to Have Sex — Molly Manning Walker (Roteiro, Direção)

Is There Anybody Out There? — Ella Glendining (Direção)

Melhor Ator ou Atriz em Ascensão (Votação do Público)

Phoebe Dynevor (Bridgerton)

Ayo Edebiri (O Urso)

Jacob Elordi (Saltburn)

Mia McKenna Bruce (How to Have Sex)

Sophie Wilde (Fale Comigo)

Veja o anúncio: