"Bahia pode ser grande celeiro do audiovisual nacional", diz Olívia | A TARDE

A deputada estadual Olívia Santana esteve presente na abertura da 19ª edição do festival Panorama Internacional Coisa de Cinema. Ela participou de uma das rodas de debate desse primeiro dia de evento, que aconteceu no Cine Glauber Rocha, e comentou sobre a presença e representatividade das pessoas negras dentro da produção audiovisual.

"Esse debate aqui é muito importante. É incontornável essa realidade dos negros serem maioria da população baiana e portanto nós precisamos de mais investimentos", começou ela.

Olívia argumenta que o Estado tem a capacidade de alcançar um nível de produção internacional no meio do cinema. De acordo com a deputada, o meio mais simples para fazer isso é o início de uma parceria com a Nigéria. "Ouso dizer que, com as características tão criativas que Salvador e a Bahia tem, a gente pode chegar muito mais longe. Podemos atravessar o oceano com trocas culturais com a Nigéria", explicou.

A baiana defende que a Bahia tem capacidade de se tornar o ponto de referência no que diz respeito à criação de cinema no Brasil, caso se invista em relações com outros países. "A Nigéria é o segundo polo produtor de cinema do mundo. Então, com essa identidade étnico racial de história com os povos africanos, acho que tem tudo a ver. Então a Bahia pode ser esse grande celeiro do audiovisual brasileiro", contou.

Por fim, Olívia ressaltou a importância dessa área receber mais visibilidade das políticas públicas. "O que nós precisamos é que os produtores dos audiovisuais baianos e das artes tenham as estruturas necessárias para chegar nesse patamar", afirmou.