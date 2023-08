Besouro Azul, filmes nacionais e terror: veja estreias da semana

Quinta-feira é dia de estreia nos cinemas de Salvador, Lauro de Freitas e todo o Brasil. Neste dia 17, chega às telonas o aguardado “Besouro Azul”, longa de super-herói protagonizado pela atriz brasileira Bruna Marquezine. Para quem gosta de terror, já está em cartaz “Fale Comigo”, que traz um grupo de adolescentes atormentado por uma mão embalsamada capaz de invocar espíritos.

>>> Análise de Besouro Azul sem spoiler

O cinema nacional chega com força total nesta quinta com as estreias do drama policial “Tempos de Barbárie – Ato I: Terapia de Vingança” e da comédia "Vai Ter Troco". Além disso, “Retratos Fantasmas”, documentário do renomado diretor Kleber Mendonça Filho, ganhará sessões de pré-estreia. O filme foi exibido em maio na seleção oficial do Festival de Cannes 2023, onde estreou mundialmente.

Confira tudo o que já chegou às telonas. Consulte os horários das sessões dos filmes em Salvador e Lauro de Freitas no Cineinsite A TARDE.

ESTREIAS DA SEMANA:

"Besouro Azul"

Sinopse: Em "Besouro Azul", seguimos a jornada de Jaime Reyes, um jovem comum que, após encontrar um artefato místico, se transforma no poderoso super-herói Besouro Azul. Agora equipado com um traje tecnológico avançado e habilidades surpreendentes, Jaime embarca em uma missão para proteger sua cidade dos perigos que ameaçam sua comunidade. Enquanto ele enfrenta desafios sobrenaturais, ele também descobre a importância de assumir sua nova identidade heroica e defender aqueles que ama.

"Fale Comigo"

Sinopse: Quando um grupo de amigos descobre como conjurar espíritos usando uma antiga mão embalsamada, eles ficam viciados na nova emoção. Até que um deles vai longe demais e abre a porta para o mundo espiritual.

"Metallica: M72 World Tour Live from Texas

Sinopse: Neste documentário musical eletrizante, os espectadores têm a oportunidade de se juntar à lendária banda de rock Metallica durante a primeira noite de sua épica turnê mundial. Capturando a energia, a emoção e a intensidade do concerto ao vivo, o filme oferece uma visão íntima dos bastidores, bem como performances impressionantes de algumas das músicas mais icônicas da banda. Prepare-se para ser envolvido pelo poder da música e pela presença inegável do Metallica no palco.

"Tempos de Barbárie – Ato I: Terapia de Vingança, Vai Ter Troco"

Sinopse: Neste thriller eletrizante, somos apresentados a um mundo onde a justiça é buscada de maneiras inconvencionais. Quando um grupo de pessoas encontra suas vidas destruídas por eventos traumáticos, eles decidem buscar vingança contra aqueles que causaram sua dor. O filme explora os limites da moralidade e da vingança, mergulhando nos dilemas éticos e emocionais que surgem quando as vítimas se tornam algozes.

"Oficina G3 - Humanos Tour - De Volta à Estrada"

Sinopse: Emoção, música e história se encontram em " Humanos Tour, de volta à Estrada". O filme apresenta o show completo da turnê da icônica banda Oficina G3, em comemoração aos 20 anos do CD "Humanos". Gravado em São Paulo, o espetáculo é acompanhado por trechos dos bastidores dos 30 shows realizados pelo Brasil. Participações de Juninho Afram, Duca Tambasco, Jean Carllos, PG, Lufeh, Walter Lopes e Mateus Asato.

PRÉ-ESTREIAS

"Retratos Fantasmas"

Sinopse: "Retratos Fantasmas" nos transporta para um mundo onde a criatividade se mistura com a realidade. A história segue um talentoso artista que descobre que suas pinturas podem ganhar vida. No entanto, à medida que ele mergulha mais fundo nessa habilidade única, ele começa a perceber que suas criações estão mais conectadas à realidade do que ele imaginava. O filme explora os limites entre a imaginação e a verdade, enquanto o protagonista luta para entender o significado por trás de suas criações vivas e misteriosas.

"Gran Turismo - De Jogador a Corredor"

Sinopse: Em "Gran Turismo - De Jogador a Corredor", testemunhamos a jornada de um jogador de videogame apaixonado pelo mundo da velocidade. Quando ele é selecionado para participar de uma competição de corrida virtual, sua vida dá uma reviravolta emocionante. O filme segue sua transformação de jogador de sofá a piloto virtual sério, explorando as complexidades do treinamento, da competição e da paixão pelo automobilismo virtual. Prepare-se para sentir a adrenalina das corridas e a emoção da superação pessoal.