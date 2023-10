Beyoncé anuncia filme sobre “Renaissance World Tour” e libera trailer | A TARDE

A cantora Beyoncé anunciou na madrugada desta segunda-feira, 2, o filme da “Renaissance World Tour” e liberou o trailer. Com uma postagem nas redes sociais feita após o fim de uma "contagem regressiva", a artista comunicou a estreia “Renaissance: A Film By Beyoncé” para o dia 1º de dezembro de 2023.

>>> Beyoncé vai lançar filme da "Renaissance World Tour" nos cinemas

“Tenha cuidado com o que você pede, porque eu posso atender.”, escreveu a cantora na legenda da publicação no Instagram. O filme será lançado nos cinemas.

Assista ao trailer de Renaissance: A Film By Beyoncé:

Veja o pôster:

Divulgação | Foto: Divulgação

A madrugada desta segunda-feira, além do anúncio do lançamento do filme, marcou o fim da Renaissance World Tour. Beyoncé fez a última apresentação da turnê em Kansas, nos Estados Unidos.