Beyoncé vai lançar filme da "Renaissance World Tour" nos cinemas | A TARDE

A cantora Beyoncé vai lançar um filme da turnê "Renaissance World Tour". De acordo com a revista Variety, o projeto vai ser distribuído diretamente nos cinemas.

O filme incluiria detalhes da turnê, shows com participações de Blue Ivy, os looks icônicos usados pela cantora e um relato em formato de documentário sobre o processo criativo do álbum "Renaissance", além dos bastidores da "RWT".

Segundo o Deadline, o projeto estaria previsto para ser lançado em 1º de dezembro. Ainda conforme o site, o anúncio oficial do filme será neste domingo, 1°, quando acontece o último show da turnê.

Recordes

Beyoncé atingiu mais um importante recorde com a Renaissance World Tour. De acordo com o levantamento do rastreador de ganhos de turnês Boxscore, a turnê mundial da artista arrecadou US$ 179,3 milhões em um único mês, superando o seu próprio recorde de US$ 127,6 milhões alcançado em julho.

Com isso, Beyoncé entra para o hall de artistas com as turnês de maior bilheteria da história.

Em sua reta final de apresentações, a turnê deve alcançar uma bilheteria de cerca de US$ 560 milhões. Caso as estimativas se confirmem, Beyoncé será a única mulher, a única pessoa negra e a única artista solo norte-americana na lista das 10 turnês mais rentáveis da história, superando artistas como Roger Waters e os Rolling Stones.