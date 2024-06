Bibi? Juliana Paes será chefe de quadrilha em nova série: “Divertido” | A TARDE

Depois de eternizar a personagem Bibi Perigosa na novela “A Força do Querer”, a atriz Juliana Paes vai interpretar Bruna, uma chefe de quadrilha, na série “Vidas Bandidas”, que vai estrear em breve no Disney+ após a fusão da plataforma com o Star+, que acontece, oficialmente, em 26 de junho.

Durante o evento realizado pelo streaming da empresa do Mickey Mouse no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 4, para o qual o Cineinsite Portal A TARDE foi convidado, ela falou que esse é um projeto muito diferente das coisas que ela já viveu.

“Apesar de ter vivido uma Bibi que tinha um envolvimento com essa vida mais bandida, eu acho que a Bruna conquistou um lugar de poder. A narrativa que a gente tem nessa história, são poucos episódios e a gente tem histórias entrelaçadas em muito movimento, muita rapidez, uma trama onde eu tive que fazer cenas que eu nunca tinha pensado em fazer, cenas de ação, de briga, de corpo físico”, afirmou.

Essa coisa do suspense, do thriller policial, foi muito divertido, foi muito especial para mim. Juliana Paes atriz

Juliana Paes fez cenas de ação para a série | Foto: Divulgação

Segundo Juliana Paes, o drama está sempre presente na vida da personagem, “mas a coisa da ação e do movimento, e da história que prende os olhos do público e faz com que as pessoas queiram saber o que vai acontecer no próximo episódio, é algo muito novo e diferente pra mim”.



Para Juliana, “foi maravilhoso” trabalhar para streaming, que, segundo ela, “vem abrindo um mundo de possibilidades para a gente. Existe uma grande diferença de gravar para streaming, porque temos uma possibilidade de gravar em cenários reais, já que o streaming não conta ainda com os grandes estúdios, a gente grava muito em cenários de verdade e as histórias acabam sendo um pouco mais abertas”.

“Existe um fluxo de troca de informação, a gente consegue palpitar mais dos personagens, a gente consegue ter um processo de pré-produção com um pouco mais de autonomia também, de a gente dar um toque, o diretor volta, sabe? Essa massa de bolo que a gente consegue enfiar um pouco mais o dedo, é muito gratificante”, completou.

O elenco de “Vidas Bandidas” conta também com Rodrigo Simas, Thomás Aquino, Larissa Nunes, Maria, Tatsu Carvalho, Larissa Bocchino, Larissa Bracher e Murilo Sampaio.

