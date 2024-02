“Bob Marley: One Love” estreia na liderança da bilheteria americana | A TARDE

“Bob Marley: One Love”, biografia do rei do reggae, estreou na liderança da bilheteria dos Estados Unidos. O filme arrecadou US$ 27,7 milhões entre os dias 16 e 18 de fevereiro.

>>> Análise: "Bob Marley: One Love" traz amor em tempos de guerra

O segundo colocado é “Madame Teia”. Estrelado por Dakota Johnson, o longa-metragem do universo aranha da Sony arrecadou pouco mais de US$ 15 milhões no final de semana.



O terceiro lugar ficou com a comédia de ação Argylle. O filme, que conta com Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena, entre outros, somou mais US$ 4,7 milhões à sua bilheteria na terceira semana em cartaz.