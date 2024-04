Bruno Galiasso aparece careca e 14 kg mais magro após filme | A TARDE

As gravações do filme "Por um Fio" chegaram ao fim, mas o ator Bruno Gagliasso , um dos protagonistas, ainda carrega a imagem do seu personagem. Gagliasso apareceu careca no Instagram e com14kg a menos.

O filme baseado no livro homônimo do médico oncologista Drauzio Varella, vivido pelo ator Rômulo Estrela, conta a história da luta de Fernando, irmão de Drauzio, contra um câncer. “Carregaremos, com orgulho, as marcas desse trabalho. No corpo, nos cabelos e, principalmente, na alma”, postou Gagliasso há duas semanas, após o encerramento das gravações

A direção de “Por um Fio” é de David Schurmann e roteiro de Luiz Bolognesi. O elenco conta ainda com Zezé Motta, Othon Bastos, Marjorie Gerardi, entre outros. A data de lançamento do filme ainda não foi divulgada.