Carol Castro será jornalista esportiva em série: “Realidade difícil”

Carol Castro conversou com o Cineinsite Portal A TARDE - Foto: Divulgação

Carol Castro (“Ninguém É de Ninguém”) vai interpretar a jornalista esportiva Elisa na série “Jogo Cruzado”, que vai estrear em breve no Disney+, após a fusão com o Star+. Em entrevista ao Cineinsite Portal A TARDE, a atriz deu detalhes da preparação para dar vida à personagem.

“Foi muito bacana fazer. Eu tive uma vivência forte na ESPN. Acompanhei um dia inteiro, assim, coladinha na Daniela Boaventura. Foi incrível. Adorei conhecê-la. Se eu já admirava, admiro muito mais, inclusive pela história de vida dela, de tudo que ela contou. E ela realmente é uma referência para a personagem”, iniciou a artista.

A atriz comparou a vivência da jornalista esportiva com a trajetória da sua personagem. “A partir do momento em que Daniela entra no jornalismo esportivo, que foi uma escolha dela, ela foi também galgando esse lugar de uma apresentadora, que também combina com a minha personagem, que quer mais, sabe que pode dar mais. Aí, quando dão um espaço para uma pessoa que não tem experiência nenhuma, fica aquele dilema”.

Achei muito importante retratar também essa realidade de como é difícil para uma mulher em qualquer mercado de trabalho. Tem que trabalhar em dobro, o triplo, para, enfim, conseguir salários parecidos, quiçá, cargos. Carol Castro - atriz

“Foi muito forte ver isso de perto e pela Daniela também, e retratar isso como uma missão de comentar o quanto é importante e difícil uma mulher conseguir ter voz em meio a tantos homens”, continuou.



Carol destacou que acha importante que esteja acontecendo um movimento forte de mulheres ocupando diversos espaços. “Que bacana que isso já está acontecendo. Espero que a série ajude a movimentar esses questionamentos e melhorar essa situação cada vez mais”, completou.

“Jogo Cruzado” vai acompanhar o embate entre Matheus (José Loreto), a maior estrela do futebol nacional, que é obrigado a pendurar as chuteiras antes da hora por causa de um problema cardíaco, e Elisa, uma jornalista veterana que há anos espera um lugar na bancada do programa Jogo Cruzado, do canal Antena Sport.

Carol Castro e José Loreto serão os protagonistas de “Jogo Cruzado” | Foto: Divulgação

O elenco de “Jogo Cruzado” conta ainda com Leandro Ramos, Ravel Cabral, Danilo Moura, Aline Dias, Nando Cunha, Arthur Kohl, Roberto Birindelli, Gabriel Santana e Wesley Guimarães.