Carro perde carga de cerveja em Brotas | A TARDE

Um carro perdeu uma carga de cerveja da Heineken em frente a estação de metrô Brotas, sentido ao túnel da localidade, na tarde desta sexta-feira, 2. A Transalvador não detalhou informações sobre o acidente.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver garrafas de vidro da cerveja quebradas na via.

Em contato com o Portal A TARDE, a Transalvador informou que uma faixa de pedestre está ocupada por agentes do órgão para fazer a limpeza da via, além de monitorar o trânsito. Há uma faixa que já está sendo liberada.