Causa da morte de Matthew Perry, de "Friends", segue em aberto | A TARDE

O ator Matthew Perry, que interpretou o personagem Chandler, na série "Friends", morreu neste sábado, 28, aos 54 anos. A causa da morte ainda não foi descoberta. O Los Angeles County Medical Examiner's Office (órgão semelhante ao IML do Brasil) divulgou informações sobre o caso envolvendo o artista.

De acordo com os registros da instituição, o "status do caso" segue em aberto. A causa da morte de Perry segue com investigações adicionais pendentes. Segundo o site TMZ, a divulgação deve ser realizada dentro de algumas semanas, após a realização de um exame toxicológico.

A polícia não encontrou indícios de crime no local e nem a presença de drogas ilícitas. O ator foi viciado em diversas substâncias ao longo da vida.

O pai de Matthew, John Bennet Perry esteve na casa do ator com a mãe, Suzanne Morrison e o padrasto, Keith Morrison. Em comunicado para a imprensa norte-americana, a família lamentou a morte do ator.

"Estamos de coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe tanta alegria para o mundo, tanto como ator quanto como amigo. Vocês todos significaram muito para ele, e nós agradecemos às demonstrações de amor".