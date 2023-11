CCXP23: confira os melhores 'spoilers' da Spoiler Night | A TARDE

A CCXP23 só começa oficialmente nesta quinta-feira, 30, mas alguns fãs já puderam dar uma “espiadinha” em tudo o que vai acontecer nos quatro dias do evento na noite de quarta-feira, 29, na Spoiler Night. Tradição para os mais dispostos a pagar um pouco mais, o dia especial é uma oportunidade de ver o espaço e as surpresas preparadas antes do público geral.

E o Cineinsite A TARDE não ficou atrás. A equipe de reportagem veio à São Paulo conferir a 10ª edição do evento de cultura pop, considerado o maior do mundo, e contou, em primeira mão, o que já descobriu das novas atrações.

Estandes de encher os olhos

Os fãs de The Boys podem comemorar: a série é o grande destaque do estande imersivo do Prime Video. No entanto, também há partes relacionadas aos esportes e ao Prime Video Channels. A série Fallout também ganhou um espaço especial.

Confira:





Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Neste ano, a Warner Bros. Pictures apostou nos seus próximos lançamentos: Wonka, Aquaman 2: O Reino Perdido, Evidências do Amor, Duna: Parte 2, Furiosa e Godzilla e King Kong: O Novo Império para atrair o público.

Os visitantes poderão mergulhar no estande de Aquaman 2: O Reino Perdido, que chega aos cinemas a partir de 21 de dezembro. A ativação traz um túnel móvel que leva os visitantes a três cenários do filme.

Veja o vídeo:





Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Já a Netflix apostou em uma experiência monotemática e imersiva, inspirada no longa Rebel Moon, através de réplicas hiperrealistas do filme. No estande, é possível conhecer a lua Veldt, que é ponto de partida da trama; experimentar uma bebida no bar de Providence, interagir com criaturas e personagens do filme e conhecer uma das naves da saga.

Além disso, também é possível estrelar Rebel Moon, já que uma das ativações permite levar os fãs para dentro do trailer do filme por meio de uma tecnologia desenvolvida especialmente para a ação. A experiência será similar à vivida pelos atores no próprio set de filmagem, e o resultado é um trailer personalizado. A reportagem do Cineinsite já experimentou e vai compartilhar o resultado em breve.

Veja o vídeo:





Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Cosplays imperdíveis

E como em todos os anos, os cosplayers invadiram a São Paulo Expo para mostrar a sua arte. Andando pelo evento, é possível encontrar diversos personagens ganhando vida fora dos quadrinhos, filmes e séries.

Diretamente das HQs, os heróis Deadpool e Mulher-Hulk divertiram quem passou pela feira. Por baixo do super traje, o casal paulista Débora e Cleyton aproveitou a tranquilidade da Spoiler Night para brincar nas ativações e até ir às compras.

“A gente já faz cosplay há mais ou menos uns 6 anos. Eu escolhi a She-Hulk porque é o meu personagem favorito da Marvel, eu me identifico muito com ela também”, conta Débora.

O casal Clayton e Débora | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Artist's Valley

Com mais de 500 artistas, o Artist's Valley, que é considerado o coração da CCXP, é uma atração à parte, possibilitando aos fãs não só comprarem, como também, conhecerem quadrinistas, ilustradores, coloristas, roteiristas e artistas de HQs. Um dos destaques é o baiano Hugo Canuto, um dos finalistas do Jabuti 2020, o mais tradicional prêmio literário do país, por "Contos dos Orixás", HQ que transforma divindades africanas em super-heróis.

A CCXP23 acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, localizado na capital paulista. n, Jason Momoa, Zendaya, Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Sandy, Bruce Dickinson, Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Taís Araújo e Junji Ito.

Hugo Canuto está de volta à feira | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

*De São Paulo