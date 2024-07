Cidades baianas vão receber cinema gratuito; veja lista

Projeto promoverá ainda comentários e debates com o público - Foto: Divulgação

Cinco cidades baianas recebem, a partir do dia 30 de julho, o projeto Cine Movimenta Centro, uma iniciativa que exibirá gratuitamente o cinema brasileiro nos Centros de Cultura dos municípios. O projeto beneficiará as comunidades de Vitória da Conquista, Guanambi, Jequié, Itabuna e Porto Seguro.

A programação incluirá exibições semanais, sempre nas terças-feiras, e cada sessão contemplará curtas e longas-metragens. O projeto promoverá ainda comentários e debates com o público, após as sessões, com alguns cineastas convidados e outros profissionais da área do cinema e do audiovisual, para compartilhar suas experiências e temas relacionados aos filmes que foram exibidos.

A organização afirma que o objetivo é equipar os espaços culturais como Salas de Cinema digitalizadas e proporcionar acesso à cultura cinematográfica nacional. "A arquitetura diferenciada desses espaços permitirá que estas salas sejam adaptadas, proporcionando ao público a sensação de estar realmente em uma sala de cinema, já que serão instalados equipamentos de som e imagem digitais", destaca Esmon Primo, coordenador do Cine Movimenta Centro.

Após as instalações, o projeto iniciará uma gestão dedicada à exibição de filmes, até março de 2024, colocando em cartaz a programação do Cine Movimenta Centro.

A iniciativa possui abordagem inclusiva, trazendo filmes com audiodescrição. A programação completa do Cine Movimenta Centro será divulgada em breve nas redes sociais e no site oficial do projeto.

SERVIÇO

Cine Movimenta Centro

Data: De julho de 2024 a março de 2025

Local: Centros de Cultura de Vitória da Conquista, Guanambi, Jequié, Itabuna e Porto Seguro

Horário: Todas as terças-feiras às 19h e quinzenalmente às 15h

Entrada: Gratuita