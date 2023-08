Cine Glauber Rocha recebe pré-estreia do novo filme de Kleber Mendonça

O Cine Glauber Rocha vai receber na próxima terça-feira, 22, a pré-estreia do filme “Retratos Fantasmas”, do diretor Kleber Mendonça Filho, de “Bacurau” e “Aquarius”. O documentário, que foi aplaudido no Festival de Cannes, traz o passado e o presente de cinemas de rua do Centro de Recife, transformados em ruínas, igrejas ou lojas.

A sessão vai acontecer às 20h e será seguida por debate com o diretor e Emilie Lesclaux, produtora do longa-metragem.

O filme está programado nas quatro salas e a conversa com Kleber Mendonça Filho acontecerá na sala 1. A participação no debate estará aberta a todos que tenham assistido à pré-estreia, respeitando a capacidade do espaço.

“Retratos Fantasmas” entra em cartaz no Cine Glauber Rocha na próxima quinta-feira, 24, dia da sua estreia em todo o Brasil e Portugal. Em setembro, o longa participará do Festival de Toronto, no Canadá, na categoria Wavelengths, para “filmes que expandem nossas noções sobre cinema”.

Os ingressos estão à venda no site do Cine Glauber Rocha e na bilheteria do cinema. O preço da entrada é R$ 22,00 a inteira, R$ 11,00 a meia e R$ 8,00 para estudantes de até 18 anos.