Famosos lamentam morte do ator Paulo César Pereio: 'Perdemos um ícone' | A TARDE

A morte do ator Paulo César Pereio gerou uma comoção entre amigos e familiares. O artista estava tratando uma doença hepática no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, onde foi levado na madrugada desde domingo, 12, mas não resistiu.

Nas redes sociais, amigos do decano do cinema brasileiro lamentaram a morte de Pereio. A atriz Zezé Motta compartilhou uma publicação no Instagram relembrando a importância dele para a arte cênicas do país.

“Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa, meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas, foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades. O meu abraço na família, João Velho e Cissa Guimarães, força!", postou Zezé.

A atriz Cissa Guimarães, com quem Pereio já foi casado, também fez uma homenagem ao ex-amado.

“Peréio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos 'sucedâneos', Thomaz e João, que você pediu tanto para mim! Te agradeço meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e você me mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício! Fizemos filhos e história meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas do céu p q todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo César Peréio!!!!!”, escreveu Cissa.

Por fim, os atores Marcelo Serrado, Elizabeth Savala e a cantora Fafá de Belém também entraram no rol dos que prestaram homenagens póstumas ao decano do cinema brasileiro, que teve o seu trabalho reconhecido em 1975.



“Adeus, Pereio. Te Amo. Sempre", declarou Stepan Nercessian. "Nossa história, nossa vida inteira. Onde mais a irrelevância, a independência , a liberdade… está f*da meu amigo ", comentou Fafá de Belém. "Cissa e lindos filhos, meus sinceros sentimentos", disse Elizabeth Savala. "Que tristeza", completou Marcelo Serrado.

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, o artista estava residindo no Retiro dos Artistas desde 2020, quando começou a pandemia de covid-19. Ele já atuou nas produções do baiano Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

O corpo do ator deve ser sepultado na terça-feira, 14, mas não há previsão de local e horário.

