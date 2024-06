Cineclube Mafuá anuncia datas das sessões; confira | A TARDE

Com uma inauguração 'digna de Oscar' para a população de Santa Teresinha e região, o Cineclube Mafuá, mais novo equipamento cultural da cidade, reuniu mais de 130 pequenos e jovens na sede do Instituto Mafuá. Gratuitas, as sessões mensais vão acontecer durante todo o ano de 2024.

As atividades do Cineclube iniciaram com a presença de gestores e lideranças locais políticas, comunitárias e comerciais, adultos e idosos do município e entorno, e ainda a presença virtual de dois embaixadores de peso: os artistas Lázaro Ramos e Evaldo Macarrão, dois atores de terras baianas vindos, também, de projetos sociais, e com trajetórias marcadas pelo apoio e incentivo à arte-educação.

"Parabenizo a cidade de Santa Teresinha e o Instituto Mafuá pela iniciativa. A criação do Cineclube Mafuá é importantíssima, não só pela valorização da cultura, do cinema, mas principalmente da educação. Que bom que vocês estão seguindo esse caminho, que bom que vocês estão começando essa jornada. Eu, enquanto um cidadão brasileiro e um cidadão e artista baiano, agradeço a vocês", comemorou Lázaro Ramos.

Evaldo Macarrão também enfatizou a vontade de ir para conhecer de perto o mais novo Cineclube baiano. "Na verdade eu quero esse encontro mesmo é presencialmente porque a gente merece, né não?", brincou o ator que, em junho, estreia seu mais novo personagem Tôim na novela No Rancho Fundo, após o sucesso como o Jupará na primeira fase de Renascer.

"Quero expressar minha alegria e parabenizar minha gente catiguria de Santa Teresinha pelo Cineclube Mafuá, que também me convida como um dos Embaixadores desse projeto e eu me sinto muito feliz. Eu venho do CRIA, que é um projeto social que fica no Pelourinho, e foi o CRIA, que é o Centro de Referência Integral de Adolescentes, que disse pra mim da importância de sonhar, que era possível realizar sonhos e ser protagonista da minha história, e eu me emociono sempre quando eu resgato essa minha formação a partir da arte-educação, porque ela tem esse poder de transformação em nossas vidas", contou, emocionado.

A sessão de estreia no dia 19 de maio teve como temática principal a Amizade e a Diversidade, com o filme Elementos, da Disney/Pixar. Confira o calendário das próximas sessões que vão acontecer mensalmente na sede do Instituto Mafuá, localizado no centro da cidade de Santa Teresinha:

Sessão 2 - Dia 16 de junho

Sessão 3 - Dia 21 de julho

Sessão 4 - Dia 18 de agosto

Sessão 5 - Dia 15 de setembro

Sessão 6 - Dia 20 de outubro

Sessão 7 - Dia 17 de novembro

Sessão 8 - Dia 15 de dezembro

