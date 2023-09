Cinema do Shopping Bela Vista reabre nesta quinta

O Shopping Bela Vista dará início, nesta quinta-feira, 14, à nova operação de cinema do empreendimento. A abertura oficial ao público contará com sete filmes em todas as salas, com exceção das Salas VIPs que serão inauguradas em outra data.

A rede Cineflix assume as salas do multiplex. A programação da semana inclui títulos como “Besouro Azul” e "After: Para Sempre", além de “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, “A Freira 2”, “O Porteiro”, “A Noite das Bruxas” e “Tire 5 Cartas”.

O shopping estava sem operação de cinema desde o final de junho, quando encerrou a parceria com a Rede Cinépolis. A reinauguração marca a chegada da rede na Bahia.

Segundo o centro de compras, a Cineflix é a primeira rede de cinemas nacional a equipar todas as suas salas com projetores digitais, além de empregar o primeiro projetor laser do país e ser a rede de cinemas que mais cresceu nos últimos anos.

Criada em 2012 com apenas cinco cinemas, a Cineflix está presente nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e agora na Bahia. São 22 multiplex distribuídos em 113 salas de cinema, sendo uma delas com tecnologia IMAX®.